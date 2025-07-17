Dolar
40.28
Euro
46.85
Altın
3,328.79
ETH/USDT
3,468.30
BTC/USDT
118,972.00
BIST 100
10,202.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor

Muşlu Türkiye rekortmeni Derya Kunur'un yeni hedefi 3 ülkede şampiyonluk

Türkiye rekortmeni Muşlu milli atlet Derya Kunur, bu yıl üç farklı ülkede gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlarda altın madalya hedefiyle yoğun bir antrenman programı uyguluyor.

İbrahim Yaldız  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Muşlu Türkiye rekortmeni Derya Kunur'un yeni hedefi 3 ülkede şampiyonluk Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenmanlarını sürdüren 26 yaşındaki Kunur, 14 yıllık sporculuk kariyerinde elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarına yenilerini eklemek için sabah-akşam çift antrenman yaparak her gün 30 kilometre koşuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başarılı sporcu Kunur, antrenörü Naim Koçlardan gözetiminde 26-27 Temmuz'da Yunanistan'da düzenlenecek Büyükler Balkan Şampiyonası, 13-21 Eylül'de Japonya'daki 20. Dünya Atletizm Şampiyonası ve 7-21 Kasım'da da Suudi Arabistan'daki 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanıyor.

"Gençlerde 3 bin ve 2 bin engelde Türkiye rekortmeniyim"

Muş’un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde yaşayan Kunur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atletizme 14 yıl önce başladığını belirtti.

Kariyeri boyunca Balkan ve Avrupa kulüpler şampiyonlukları ile Türkiye dereceleri elde ettiğini söyleyen Kunur, şöyle konuştu:

“Gençlerde 3 bin ve 2 bin engelli branşlarında kırdığım Türkiye rekorları hâlâ bende. Yedi yıldır kimse bu dereceleri geçemedi. Profesyonel bir sporcu olarak hayatıma devam ediyorum. Önümde çok önemli üç yarışma var ve onlara hazırlanıyorum. Sabah ve akşam çift antrenmanla günde 30 kilometre koşuyorum. Haftalık programa göre bu mesafelerde değişiklik olabiliyor.”

Katılacağı yarışmalardan sonra hedefinin 2028'de yapılacak olimpiyatlara katılmak olduğunu ifade eden Kunur, şöyle devam etti:

"Gelecek yıl olimpiyatlar için sıkı bir çalışma yapacağım. İnşallah orada ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederim. Bu yıl önümde 3 önemli yarışma var onlara hazırlanıyorum. Gençlerde 3 bin ve 2 bin engelde Türkiye rekortmeniyim. İki rekor da bende ve 7 yıldır kimse kıramadı. Bunun için çok mutluyum. Bu şampiyonalarda ilimi ve ülkemi en iyi temsil etmek için hazırım."

"Çalışmalarımız iyi gidiyor"

Antrenör Naim Koçlardan ise Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde atletizm antrenörü olarak görev yaptığını dile getirdi.

Meslek hayatında Türkiye, Balkan ve Avrupa şampiyonu sporcular yetiştirdiğini anlatan Koçlardan, şunları kaydetti:

"Derya Kunur, Türkiye rekoruna sahip bir sporcumuz. Derya'yı köydeki beden eğitimi öğretmeni sayesinde keşfettik. Muş Alparslan Üniversitesinden mezun oldu. Bu yıl Yunanistan, Japonya ve Suudi Arabistan'da yapılacak yarışmalar var. Buraya dönük çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 1071 Atletizm Pisti'nde antrenman yapıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da eski belediye başkanının öldürülmesine ilişkin 4 sanık, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
MSB: İsrail'in Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırıları açık provokasyondur
Alevlerin arasında kalan koyunu ekipler kurtardı
Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3,7 milyon lira ceza
"Huzur İstanbul" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 399 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Muş'taki sulama projesiyle 780 bin dekar araziye "can suyu" taşınacak

Muş'taki sulama projesiyle 780 bin dekar araziye "can suyu" taşınacak

Muşlu Türkiye rekortmeni Derya Kunur'un yeni hedefi 3 ülkede şampiyonluk

Japonya'da prestijli edebiyat ödülleri 1998'den bu yana ilk kez sahipsiz kaldı

Atina'da, iklim değişikliği nedeniyle kenti besleyen su kaynakları azaldı

Atina'da, iklim değişikliği nedeniyle kenti besleyen su kaynakları azaldı
Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
Anket: Japonya'da iktidar partisi, Danışman Meclisinde en fazla 40 sandalye elde edecek

Anket: Japonya'da iktidar partisi, Danışman Meclisinde en fazla 40 sandalye elde edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet