Dolar
40.28
Euro
46.80
Altın
3,332.79
ETH/USDT
3,423.60
BTC/USDT
118,166.00
BIST 100
10,227.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Başkanı Trump: Gazze konusunda bazı iyi haberlerimiz var

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesi öncesinde, "Gazze konusunda bazı iyi haberlerimiz var." dedi.

Emirhan Demir  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
ABD Başkanı Trump: Gazze konusunda bazı iyi haberlerimiz var

Ankara

Gazze'de ateşkes sağlanması konusunda müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da sürerken Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde konuştu.

Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a teşekkür ettiği sırada, "Gazze konusunda bazı iyi haberlerimiz var ve üzerinde çalıştığımız çok üst düzey birkaç konuda da iyi haberlerimiz var." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konuya ilişkin detay vermeyen Trump, imza töreninin ardından Al Sani ile Beyaz Saray'da basına kapalı görüşme yaptı.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'ndeki 2 fakülte bölüm olarak öğrenimlerini sürdürecek
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Yerlikaya, ülke genelindeki denetimlerde 32 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi
İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Adalet Bakanı Tunç başkanlığında "Aile Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti

ABD Başkanı Trump: Gazze konusunda bazı iyi haberlerimiz var

Trump, California'daki hızlı tren projesine ayrılan milyarlarca dolarlık fonun kesildiğini bildirdi

Arap ülkeleri, İsrail'in Suriye’ye yönelik düzenlediği saldırıları kınadı

Arap ülkeleri, İsrail'in Suriye’ye yönelik düzenlediği saldırıları kınadı
İran: İsrail barış ve güvenliği eşi benzeri görülmemiş şekilde tehdit ediyor

İran: İsrail barış ve güvenliği eşi benzeri görülmemiş şekilde tehdit ediyor
Trump, eski yönetimi "ülkeyi dünyanın en kötü insanları ve uyuşturucularla doldurmakla" eleştirdi

Trump, eski yönetimi "ülkeyi dünyanın en kötü insanları ve uyuşturucularla doldurmakla" eleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet