Adalet Bakanı Tunç'tan, 20 bin personel alımına ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet hizmetlerimizin etkinliğini daha da artırmak amacıyla zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız." ifadesini kullandı.
Ankara
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada adalet teşkilatına 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini verdiğini belirtti.
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Bakan Tunç, şunları kaydetti:
"Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalarda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, adalet politikalarımızın hayata geçirilmesinde her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Gücümüze güç katacak yeni çalışma arkadaşlarımıza adaletin tecellisi yolunda şimdiden başarılar diliyorum. Adalet teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından yaptığı açıklamalarda adalet teşkilatımıza 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini aziz milletimizle paylaştı.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 17, 2025
Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla… pic.twitter.com/5IGHkUC49A