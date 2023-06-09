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Adalet Bakanı Tunç'tan bürokratlara "Türkiye Yüzyılı'na özel proje" talimatı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine ulaşılması için adalet alanında çalışmalar yapılması talimatını verdi.

Kemal Karadağ  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Adalet Bakanı Tunç'tan bürokratlara "Türkiye Yüzyılı'na özel proje" talimatı

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tunç, Bakanlık görevine getirilmesinin ardından bakan yardımcıları, genel müdürler ve bakanlık bürokratlarıyla toplantılarını sürdürüyor.

Toplantılarda Bakanlık çalışmaları hakkında bilgi alan Tunç, devam eden projelerin sürdürülmesi talimatını verdi.

Ayrıca Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine ulaşılması için de adalete erişim ve adalet hizmetleri alanında yeni çalışmalar yürütülmesini istedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen iller için de çeşitli talimatlar veren Tunç'un, deprem bölgesine özel önem verdiğini söylediği öğrenildi.

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