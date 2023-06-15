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Adalet Bakanı Tunç, Zürih'teki provokasyonları kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk bayrağına yönelik provokasyonu kınadı.

Mümin Altaş  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
Adalet Bakanı Tunç, Zürih'teki provokasyonları kınadı

Ankara

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsviçre'de Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a ve şanlı bayrağımıza yönelik provokasyonu şiddetle kınıyorum. Terör örgütü PKK yandaşlarının bu eylemine izin veren İsviçre makamlarını hukuka uygun hareket etmeye davet ediyorum. İsviçre'den beklentimiz bu eyleme katılanların ve destek verenlerin yargı önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır."

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