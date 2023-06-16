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Adalet Bakanı Tunç, Zürih'teki provokasyonlara ilişkin İsviçre'nin soruşturma başlatmasını istedi

Kemal Karadağ, Selim Bostancı  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Adalet Bakanı Tunç, Zürih'teki provokasyonlara ilişkin İsviçre'nin soruşturma başlatmasını istedi

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk bayrağına yönelik provokasyonlara ilişkin, "İsviçre makamları, adli makamları bu eylemleri yapanları, terör örgütünün propagandasını yapanları, şiddet çağrısı yapanları hemen yakalayıp soruşturmalı ve adli işlemleri başlatmalıdır." dedi.

Tunç, Bartın Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İsviçre'deki provokatif eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Eylemlerin nefret suçu teşkil ettiğini, şiddet çağrısı içerdiğini ifade eden Tunç, Dışişleri Bakanlığının ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya ilişkin açıklama yaptığını hatırlattı.

İsviçre'deki provokasyonu kınadığını kaydeden Tunç, bu tür eylemlerin Avrupa'nın göbeğinde olmaması gerektiğini söyledi.

Bakan Tunç, şiddet çağrısının, nefret suçunun kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde şiddet çağrısını içeren ifadeler, eylemler özgürlük kapsamında sayılamaz. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ve Avrupa ülkesi olan İsviçre'nin bu anlamda bu tür gösterilere, bu tür eylemlere izin vermemesi gerekir. Maalesef bunun örneklerini Avrupa'daki başka ülkelerde de gördük. Dün de İsviçre'de gördük."

Dışişleri Bakanlığının İsviçre'nin Ankara Büyükelçisine gerekli uyarılarda bulunduğunu anımsatan Tunç, "İsviçre makamları, adli makamları bu eylemleri yapanları, terör örgütünün propagandasını yapanları, şiddet çağrısı yapanları hemen yakalayıp soruşturmalı ve adli işlemleri başlatmalıdır. İsviçre hükümetinin hukuka saygı duymasını bekliyoruz." diye konuştu.

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