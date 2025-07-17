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Dünya

Trump, California'daki hızlı tren projesine ayrılan milyarlarca dolarlık fonun kesildiğini bildirdi

ABD Başkanı Donald Trump, California eyaletinin uzun yıllardır süren yüksek hızlı tren projesinin masraftan başka getirisi olmadığını savunarak, projeye ayrılması beklenen milyarlarca dolarlık federal fonların geri çekildiğini duyurdu.

Emirhan Demir  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Trump, California'daki hızlı tren projesine ayrılan milyarlarca dolarlık fonun kesildiğini bildirdi

Ankara

Trump, Truth Social sosyal medya platformundan California'nın yüksek hızlı tren projesine ilişkin açıklama yaptı.

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Projenin "aşırı pahalı, gereğinden fazla denetime tabii tutulmuş ve hiç tamamlanmamış" olduğunu belirten Trump, "California'nın feci derecede pahalı, hiçbir yere gitmeyen yüksek hızlı tren projesi için fon sağlamaktan sizi resmen kurtardığımı duyurmaktan büyük heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, California Valisi Gavin Newsom'ın "yetersizliği" nedeniyle çıktığını savunduğu bu masrafın, ABD vatandaşlarına yüzlerce milyar dolara mal olmasına karşın hiçbir şey kazandırmadığını ifade etti.

Proje kapsamında planlanan demir yollarının da henüz inşa edilmediğini belirten Trump, federal fonların artık projeye ayrılmayacağını kaydetti.

ABD Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada da Federal Demiryolu İdaresi'nin, projeye ayrılan yaklaşık 4 milyar dolarlık fonu sonlandırdığı aktarıldı.

Son 16 yılda projeye yaklaşık 15 milyar dolar harcandığı bildirilen açıklamada, henüz hiçbir yüksek hızlı tren hattının inşa edilmediği belirtildi.

​​​​​​​Newsom ise konuya ilişkin yazılı açıklamasında, federal hibe anlaşmasının feshedilmesinin yasa dışı olduğunu savunarak, tren hatlarının inşa aşamasında olduğunu kaydetti.

California'nın bu hamleye karşı koymak için seçeneklerini değerlendirdiğini aktaran Newsom, "Trump'ın, geleceği Çin'e teslim etmesine" izin vermeyeceklerini belirtti.

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