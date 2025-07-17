ABD'de göçmenlere mahkemede gözaltı uygulamasına karşı dava açıldı
ABD'de bir grup göçmen ve insan hakları savunucusu, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin, göçmenlik mahkemelerinde haklarındaki duruşmalara katılan düzensiz göçmenleri gözaltına almasını önlemek amacıyla toplu dava açtı.
Ankara
Bir grup göçmen ve insan hakları savunucusu, göçmenlik mahkemelerindeki duruşmalarına katılmalarının ardından gözaltına alınan binlerce kişinin, ABD yasalarınca verilen haklarından mahrum bırakıldığını belirterek, Columbia Bölge Mahkemesi'ne başvurdu.
Davacılar, göçmenlerin, sınır dışı işlemlerine ilişkin davaları mahkeme tarafından düşürülmesine rağmen salonun dışında bekleyen ICE görevlileri tarafından gözaltına alındıkları uygulamaya son verilmesi için toplu dava dilekçesi sundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Toplu davayı, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ICE'ye karşı açan davacılar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, göçmenlik mahkemelerini "silah olarak kullandığını" ifade etti.
Davacılar, göçmenlerin kendilerini ifade etme ve adil yargılanma hakkı tanınmadan tutuklanmamaları, gözaltına alınmamaları ve sınır dışı edilmemeleri gerektiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.