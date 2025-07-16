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Dünya

Trump, eski yönetimi "ülkeyi dünyanın en kötü insanları ve uyuşturucularla doldurmakla" eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, fentanil ile mücadele kapsamında çıkarılan yasanın imza töreninde, Eski Başkan Joe Biden yönetimini, "ülkeyi dünyanın en kötü insanlarıyla ve yasa dışı uyuşturucularla doldurmakla" suçladı.

Islam Doğru  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Trump, eski yönetimi "ülkeyi dünyanın en kötü insanları ve uyuşturucularla doldurmakla" eleştirdi

Washington

Trump, Beyaz Saray'da, Kongre'den geçen "Ölümcül Fentanil Kaçakçılığının Durdurulması Yasası" için imza töreni düzenledi.

Törende konuşan Trump, göreve geldiğinden bu yana rekor sayılabilecek 2 tondan fazla fentanil ele geçirdiklerini belirterek, önceki Biden yönetimini sınırlarda güvenliği sağlamamakla eleştirdi.

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Donald Trump, "O zamanki açık sınırlar ile ülkemizi fentanil, burada olmaması gereken dünyanın en kötü insanları ve yasa dışı uyuşturucularla doldurdu." dedi.

Düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini "işgal" olarak niteleyen Trump, Biden yönetimi için, "Bu umursamayan veya aptal insanlar tarafından ülkemizin işgaline izin verildi, aptal insanlar." ifadesini kullandı.

Trump, haziranda sınırlardan geçen göçmen sayısının "sıfır" olduğunu vurgulayarak, "Şimdi ben bile buna inanmıyorum. Yüz binlerce rakamdan sıfıra nasıl düşülür? Ama dedikleri bu." diye konuştu.

Daha sonra fentanil mağduru ailelere söz veren Trump, yapılan konuşmaların ardından yasayı imzalayarak yürürlüğe girmesini sağladı.

Kongre'den iki partinin desteği ile geçen "Ölümcül Fentanil Kaçakçılığının Durdurulması Yasası", fentanil ile ilgili tüm maddeleri, özellikle de ilacın taklit versiyonlarını, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin en tehlikeli uyuşturucular listesine almayı ve bu uyuşturucuyu bulunduran, ithal eden, dağıtan veya üreten herkese hapis cezalarını artırmayı öngörüyor.

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