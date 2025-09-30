Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

BM, İsrail'in Gazze'de ağır bombardımana devam ettiğini belirtti

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de ağır bombardımanın devam ettiğini bildirdi.

İslam Doğru  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
BM, İsrail'in Gazze'de ağır bombardımana devam ettiğini belirtti Fotoğraf: Khames Alrefi/AA

New York

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerinin çoğunlukla Gazze kenti olmak üzere Gazze Şeridi genelinde İsrail'in ağır bombardımanının devam ettiği konusunda uyardığını aktardı.

24-28 Eylül'de en az 89 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Haq, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre, ağustosta Gazze'de kıtlığın teyit edilmesinden bu yana 35'i çocuk 175 kişinin açlık ve yetersiz beslenmeden yaşamını yitirdiğini söyledi.

Farhan Haq konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına da değindi.

Haq, BM yetkililerinin, Trump'ın barış önerisinin insani boyutunun uygulanması konusunda ABD'li yetkililerle görüşüp görüşmediğine yönelik soruya verdiği yanıtta, süreç boyunca ABD ile iletişim halinde olduklarını ancak henüz duyuracak bir şey olmadığını belirtti.

Söz konusu önerinin taraflarca kabul edilip edilmeyeceğini görmek için beklemek gerektiğine işaret eden Haq, "Ancak planlama çalışmalarımıza başlıyoruz, hem sahadaki taraflara hem de ABD ve diğerlerine ulaşacağız." dedi.

"Bu barış anını pratik ve ilkeli bir şekilde değerlendirmek için çalışmaya hazırız"

Öte yandan, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın planının, insani yardım görevlilerine sivillerin acilen ihtiyaç duyduğu ölçekte hayat kurtarıcı yardım ulaştırması için yeni olanaklar sunduğunu belirtti.

Fletcher, "Ve rehineler nihayet evlerine dönüyor. Bu barış anını pratik ve ilkeli bir şekilde değerlendirmek için çalışmaya hazır ve istekliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gün içinde yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planı açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

Beyaz Saray, dün, Başkan Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

