Trump'ın Gazze planına dünyadan tepkiler
Ankara/Roma/Berlin
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu planı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme ve tüm rehinelerin serbest bırakılması yönündeki kararlılığını memnuniyetle karşıladığını" belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Plana ilişkin olarak Macron, "İsrail'in bu konuda kararlı bir şekilde harekete geçmesini bekliyorum. Hamas'ın rehineleri derhal serbest bırakıp bu planı uygulamaktan başka seçeneği yok." dedi.
Bu unsurların "Fransa ve Suudi Arabistan'ın girişimiyle 142 BM üye ülkesi tarafından benimsenen ilkeler ve iki devletli çözüm temelinde bölgede kalıcı bir barışın inşası için ilgili tüm ortaklarla derinlemesine görüşmelerin önünü açması gerektiğini" vurgulayan Macron, Fransa'nın katkıda bulunmaya hazır olduğunu ve tarafların taahhütleri konusunda duyarlı olacaklarını ifade etti.
İtalya, Trump'ın Gazze planını memnuniyetle karşıladı ve taraflara plana uyma çağrısı yaptı
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi.
İtalyan hükümeti olarak Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için tüm çabaları desteklemeye uzun zamandır kararlı olduklarını belirten Meloni, "Düşmanlıkların sona ermesi, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri etkileyen ve kesinlikle haksız ve kabul edilemez bir trajedi olan korkunç insani krizin ele alınması için de elzemdir. ABD Başkanı Donald Trump tarafından bugün sunulan öneri, bu süreçte bir dönüm noktası teşkil edebilir ve düşmanlıkların kalıcı olarak durdurulmasını, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını ve sivil halka tam ve güvenli insani yardım erişimini sağlayabilir." ifadelerini kullandı.
Başbakan Meloni, şöyle devam etti:
"İtalya'nın memnuniyetle karşıladığı plan, bölgesel ortakların tam katılımıyla Gazze Şeridi'nin istikrara kavuşturulması, yeniden inşası ve kalkınması için iddialı bir proje ortaya koymaktadır. Bu bağlamda İtalya; ABD, Avrupalı ortaklar ve bölgeyle yakın koordinasyon içinde üzerine düşeni yapmaya hazırdır ve Başkan Trump'a arabuluculuk ve Orta Doğu'ya barış getirme çabaları için teşekkür eder. İtalya, tüm tarafları bu fırsatı değerlendirip, bu planı kabul etmeye çağırmaktadır."
Meloni, Hamas'ın şimdi esirleri serbest bırakarak, Gazze'nin geleceğinde hiçbir rol oynamamayı kabul ederek ve tamamen silahsızlanarak savaşı sona erdirme fırsatına sahip olduğunu savunarak, şu değerlendirmede bulundu:
"İtalya, Washington'ın İsrail ve Filistinliler arasında barışçıl ve müreffeh bir birlikteliğe doğru siyasi bir yol üzerinde anlaşmaya varmak için diyaloğu yenileme çabalarını destekleyecektir. Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış, İsrail Devleti ile Filistin Devleti'nin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşaması ve İsrail'in Arap ve İslam ülkeleriyle tam bir normalleşme sağlamasıyla mümkündür."
Almanya: Trump'ın Gazze planı korkunç savaşı sona erdirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi.
Wadephul, "ABD'nin Gazze planı, Gazze'deki korkunç savaşı sona erdirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Gazze'de acımasız çatışmalardan akıl almaz insani zorluklardan muzdarip yüz binlerce kişiye umut veriyor. Sonunda İsrailliler ve Filistinliler için bu savaşın yakında bitebileceği umudunu taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Bu fırsat kaçırılmamalı. Hamas bunu değerlendirmeli." ifadesini kullanan Wadephul, Hamas'ı etkileyebilecek herkese hemen harekete geçme çağrısı yaptı.
Wadephul, ABD Başkanı Trump'a, bölgedeki Arap devletlerine ve somut destekleriyle Gazze'de barışı sağlamak isteyen diğer Müslüman ülkelere teşekkür etti.
Almanya olarak plana somut destek sağlamaya hazır olduklarını kaydeden Wadephul, planın Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir uzlaşma sürecinin önünü açabileceğini belirterek, bu fırsatın değerlendirilmesini istedi.
Wadephul, bu amaçla hafta sonu bölgeye bir ziyaret planladığını aktardı.
Hollanda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planından memnun
Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi.
Trump'ın planıyla savaşın sonunun görünür hale geldiğini belirten Schoof, "Şimdi Hamas'ın da onay vermesi gerekiyor. Ateşkes, kitlesel insani yardıma güvenli erişim ve tüm rehinelerin serbest bırakılması artık hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.
Schoof, "Bu (ateşkes), tek mümkün kalıcı çözüm olan iki devletli çözüme doğru atılacak ciddi bir adım olmalı." değerlendirmesinde bulunarak, bu çözümde Hamas'ın herhangi bir rolü olamayacağını savundu.
Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı David van Weel de Trump'ın planını ve çabasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"İsrail'in bu planı kabul etmesi önemli. Hollanda, uzun süredir her iki tarafın da destekleyeceği bir ateşkese çağrı yapıyor. Bu (ateşkes), rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımların büyük ölçüde artırılması ve Orta Doğu'da kalıcı barış için kritik olmaya devam ediyor. Planın detaylarını görmeyi bekliyoruz. Hollanda, Gazze'deki savaşın sona ermesi için çabalarını sürdürecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.