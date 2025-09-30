BM, Trump'ın Gazze'deki barış planı açıklamasını memnuniyetle karşıladı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planı açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.
New York
BM Genel Sekreter Sözcülüğü, Trump'ın sunduğu barış planına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Genel Sekreter, ABD Başkanı Trump'ın dün Gazze ve bölge için ateşkes ve sürdürülebilir barışı sağlamayı amaçlayan açıklamasını memnuniyetle karşılamaktadır. Arap ve Müslüman devletlerin bu amaca ulaşmadaki önemli rolünü de takdir etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Tüm tarafların bir anlaşmaya ve anlaşmanın uygulanmasına bağlı kalmasının hayati önem taşıdığı belirtilen açıklamada, önceliğin bu çatışmanın yol açtığı muazzam acıları hafifletmek olması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, "Genel Sekreter, Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes, tüm Gazze'ye sınırsız insanı yardım erişimi ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını bir kez daha yineliyor ve bunun iki devletli çözümün gerçekleşmesine olanak sağlayacak koşulları yaratmasını umuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.
Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.
Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.