Kudüs'teki kiliselerden uluslararası topluma İsrail'in provokatif eylemlerinin sonlanması için harekete geçme çağrısı
Kudüs'teki kilise liderleri ve patrikler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan son gelişmelerden endişe duyduklarını ifade ederek, uluslararası toplumdan İsrail'in kutsal kentteki provokatif eylemlerinin durdurulması için müdahale edilmesini istedi.
İstanbul
Kudüs'teki kilise liderleri ve patrikler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan son gelişmelere ilişkin ortak bir bildiri yayımladı.
- İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı
- Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü: İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları kabul edilemez
- AA Orta Doğu Haberleri Editörü Boyraz plastik mermiyle yaralandı
- İsrail polisi, Mescid-i Aksa gösterisine katılan Filistinliyi arabayla ezen Yahudi yerleşimciyi silahla korudu
- Mescid-i Aksa’dan İslam dünyasına yardım çağrısı
- AA’nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde yaralandı
- İsrail, Gazze'deki Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı kapadı
- Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelen Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin akın etmesiyle bölgeyi terk etti
Açıklamada, Doğu Kudüs'te yaşanan son şiddet olayları dolayısıyla derin bir hayal kırıklığı ve endişe içinde oldukları belirtildi.
Mescid-i Aksa veya Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan gelişmelerin, bir barış şehri olarak Kudüs'ün ve Kudüslülerin kutsallığını ihlal ettiği kaydedildi.
Açıklamada, ibadet edenlerin güvenliğine ve evlerinden çıkarılmaya zorlanan Filistinlilerin haysiyetine yönelik bu eylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Mevcut şartlar altında Kudüs'ün özel konumunun tüm tarafları kutsal şehirdeki hassas durumu korumaya zorladığı belirtilen açıklamada, esas olarak aşırı sağ grupların desteklediği bu gerilimin artmasının, Kudüs'ün içinde ve çevresindeki zaten kırılgan olan durumu riske attığına dikkat çekildi.
Patrikler ve kilise liderleri, uluslararası toplumu ve iyi niyetli herkesi bu provokatif eylemlerin durdurulması için müdahale etmeye ve Kudüs'ün barışı için duaya devam etmeye çağırdı.
Kudüs ve Gazze'deki olaylar
İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.
İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.
İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 24 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 103'e yükseldiğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.