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Kudüs'teki kiliselerden uluslararası topluma İsrail'in provokatif eylemlerinin sonlanması için harekete geçme çağrısı

Kudüs'teki kilise liderleri ve patrikler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan son gelişmelerden endişe duyduklarını ifade ederek, uluslararası toplumdan İsrail'in kutsal kentteki provokatif eylemlerinin durdurulması için müdahale edilmesini istedi.

Halime Afra Aksoy   | 11.05.2021
Kudüs'teki kiliselerden uluslararası topluma İsrail'in provokatif eylemlerinin sonlanması için harekete geçme çağrısı Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

İstanbul

Kudüs'teki kilise liderleri ve patrikler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan son gelişmelere ilişkin ortak bir bildiri yayımladı.

Açıklamada, Doğu Kudüs'te yaşanan son şiddet olayları dolayısıyla derin bir hayal kırıklığı ve endişe içinde oldukları belirtildi.

Mescid-i Aksa veya Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan gelişmelerin, bir barış şehri olarak Kudüs'ün ve Kudüslülerin kutsallığını ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ibadet edenlerin güvenliğine ve evlerinden çıkarılmaya zorlanan Filistinlilerin haysiyetine yönelik bu eylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Mevcut şartlar altında Kudüs'ün özel konumunun tüm tarafları kutsal şehirdeki hassas durumu korumaya zorladığı belirtilen açıklamada, esas olarak aşırı sağ grupların desteklediği bu gerilimin artmasının, Kudüs'ün içinde ve çevresindeki zaten kırılgan olan durumu riske attığına dikkat çekildi.

Patrikler ve kilise liderleri, uluslararası toplumu ve iyi niyetli herkesi bu provokatif eylemlerin durdurulması için müdahale etmeye ve Kudüs'ün barışı için duaya devam etmeye çağırdı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 24 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 103'e yükseldiğini duyurmuştu.

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