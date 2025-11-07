Kudüs’te İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 2 Filistinli çocuk hayatını kaybetti
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeybatısında yer alan Kudüs’e bağlı Cideyra kasabasında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.
Kudüs/Ramallah
Filistin resmi ajansı WAFA’nın Sağlık Bakanlığından aktardığına göre, Kudüs’e bağlı Cideyra beldesinde yaşları 16 olan Muhammed Abdullah Teym ile Muhammed Reşad Fadl Kasım, İsrail askerlerinin açtığı yoğun ateş sonucu öldü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada askerlerin çocukların cenazelerini alıkoyduğu ifade edildi.
İsrail devlet televizyonu KAN, beldede iki kişinin öldürüldüğünü bildirirken, Kudüs Valiliği ise İsrail güçlerinin gençleri Ayrım (Utanç) Duvarı yakınında, Filistinli sivillerin evlerinin hemen yanında yoğun ateş altına aldığını kaydetti.
İsrail ordusu, dün Cideyra beldesinde yola molotofkokteyli atmak üzere olan iki kişinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
İsrail ordusunun Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde iki Filistinli yaralandı
Diğer yandan, görgü tanıklarından aktarılan bilgilere göre, cuma namazının ardından Filistinliler Beyt Lid ve Kafr Kadem beldeleri arasındaki bölgede toplanarak, yasa dışı yerleşim birimi inşasını protesto etti.
İsrail askerlerinin gösteriye plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği ifade edilirken, sağlık kaynakları en az iki Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını, onlarca kişinin ise gazdan etkilendiğini aktardı.
Gösterinin, Filistin Kurtuluş Hareketi (El-Fetih), Halk Direniş Komiteleri ve Utanç Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi çağrısıyla düzenlendiği öğrenildi.
Filistinli aktivistler ise Batı Şeria'nın El-Halil ilinin Mesafer Yatta bölgesindeki Susiya köyünde İsrailli yerleşimcilerin zeytin ağaçlarını kestiklerini görüntüledi.
Gazze'de İsrail soykırımının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki saldırılar da artarken bu süreçte 1068 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.