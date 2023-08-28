Kremlin: Prigojin’in cenaze törenine ilişkin karar akrabalarıyla birlikte alınacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, öldüğü bildirilen Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in cenaze törenine ilişkin henüz bir karar alınmadığını belirterek, “Bu tür kararlar, her zaman akrabalarıyla birlikte ve akrabaların kararına göre alınır.” dedi.
Moskova
Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakında bir görüşme gerçekleştireceklerini ifade eden Peskov, “Zamanı gelince resmi duyuruyu yapacağız.” diye konuştu.
Tahıl anlaşmasının tekrar başlatılması için Rusya, Türkiye ve Katar’ın yer aldığı bir formülün de gündemde olduğunu anlatan Peskov, “Katar'ın da katılımıyla çeşitli etkileşim seçenekleri var ancak şu anda bu konuyla ilgili somut anlaşmalar yok.” şeklinde konuştu.
Tver’de özel jetin düşmesi sonucu öldüğü bildirilen Prigojin’in cenaze töreniyle ilgili Peskov, “Cenaze törenine ilişkin bilgim yok, o yüzden bir şey söyleyemem. Bir karar alındığında açıklama yapılır. Bu tür kararlar her zaman akrabalarıyla birlikte ve akrabaların kararına göre alınır.” ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.