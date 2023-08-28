Dolar
26.56
Euro
28.73
Altın
1,915.18
ETH/USDT
1,640.50
BTC/USDT
26,037.00
BIST 100
7,926.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: Prigojin’in cenaze törenine ilişkin karar akrabalarıyla birlikte alınacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, öldüğü bildirilen Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in cenaze törenine ilişkin henüz bir karar alınmadığını belirterek, “Bu tür kararlar, her zaman akrabalarıyla birlikte ve akrabaların kararına göre alınır.” dedi.

Emre Gürkan Abay  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Kremlin: Prigojin’in cenaze törenine ilişkin karar akrabalarıyla birlikte alınacak

Moskova

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakında bir görüşme gerçekleştireceklerini ifade eden Peskov, “Zamanı gelince resmi duyuruyu yapacağız.” diye konuştu.

Tahıl anlaşmasının tekrar başlatılması için Rusya, Türkiye ve Katar’ın yer aldığı bir formülün de gündemde olduğunu anlatan Peskov, “Katar'ın da katılımıyla çeşitli etkileşim seçenekleri var ancak şu anda bu konuyla ilgili somut anlaşmalar yok.” şeklinde konuştu.

Tver’de özel jetin düşmesi sonucu öldüğü bildirilen Prigojin’in cenaze töreniyle ilgili Peskov, “Cenaze törenine ilişkin bilgim yok, o yüzden bir şey söyleyemem. Bir karar alındığında açıklama yapılır. Bu tür kararlar her zaman akrabalarıyla birlikte ve akrabaların kararına göre alınır.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta iş yerinin kundaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı
Bingöllü Çerkezler terör nedeniyle terk ettikleri köylerine dönüyor
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
Yurdun kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü yağış uyarısı

Benzer haberler

Kremlin: Prigojin’in cenaze törenine ilişkin karar akrabalarıyla birlikte alınacak

Kremlin: Prigojin’in cenaze törenine ilişkin karar akrabalarıyla birlikte alınacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ile Fidan yakın zamanda görüşecek

BRICS, yeni üyelerle Batı'ya karşı jeopolitik ve ekonomik rekabete hazırlanıyor

Rusya: Kiev'in, Moskova ve Moskova bölgesine İHA ile saldırı girişimi engellendi

Rusya: Kiev'in, Moskova ve Moskova bölgesine İHA ile saldırı girişimi engellendi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba: Türkiye çok spesifik konulara odaklanıyor ve bunları çözüyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba: Türkiye çok spesifik konulara odaklanıyor ve bunları çözüyor
Rusya Soruşturma Komitesi: Tver'de düşen uçağın enkazında 10 kişinin cesedi bulundu

Rusya Soruşturma Komitesi: Tver'de düşen uçağın enkazında 10 kişinin cesedi bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet