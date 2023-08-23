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Rus Wagner grubunun lideri Prigojin’in uçağı neden düştü?

Betül Sümeyye Us  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Rus Wagner grubunun lideri Prigojin’in uçağı neden düştü?

Ankara

Rus haber ajansı TASS, Tver’de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğunu bildirdi. Wagner grubunun haziran ayında Moskova yönetimine baş kaldırmasından 2 ay sonra sonra gerçekleşen bu hadise, akıllarda soru işaretleri bıraktı. Detayları, Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı ve SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş ile konuştuk.

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