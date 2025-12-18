Dolar
Dünya

Paşinyan, Azerbaycan ve Türkiye’ye uzanan demir yolu hatlarının acilen onarılmasını istedi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'dan Azerbaycan ve Türkiye’ye uzanan demir yolu hatlarının Ermenistan sınırları içindeki bazı bölümlerinin tamamen onarılmasının acilen ele alınmasını istediğini açıkladı.

Muhammet Tarhan  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Paşinyan, Azerbaycan ve Türkiye’ye uzanan demir yolu hatlarının acilen onarılmasını istedi

İstanbul

Armenpress'in haberine göre, Paşinyan, basın brifinginde, Rusya'nın Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'na (TRIPP) olası katılımı hakkındaki bir soru üzerine, bunun Ermenistan-ABD projesi olduğunu ve herhangi bir üçüncü taraf katılımının yalnızca ikili olarak görüşülebileceğini belirtti.

Paşinyan, "Ancak Rus ortaklarımızdan, özellikle Yeraskh'tan Nahçıvan sınırına ve Akhurik'ten Türkiye sınırına kadar olan demir yolunun tamamen onarılması konusunu acilen ele almalarını istedim. Yakın gelecekte, İcevan-Gazah hattıyla ilgili olarak da aynı konuyu gündeme getireceğime inanıyorum. Çünkü bu bölümün de mümkün olan en kısa sürede onarılması gerektiğine inanıyorum.” diye konuştu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya'nın bu talebi mümkün olan en kısa sürede yerine getireceğini umduğunu dile getirdi.

Habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, daha önce Moskova'nın TRIPP projesine olası katılımını görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti.

Şubat 2008’de Ermenistan’ın demir yolu altyapısının işletmesi, Rus Demiryollarına ait Güney Kafkasya Demiryollarına 30 yıllık imtiyaz sözleşmesiyle devredilmişti. Sözleşmede 10 yıl uzatma opsiyonu da yer alıyor.

