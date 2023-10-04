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Dünya

Kosova'nın kuzeyindeki olayları üstlenen Radoicic, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

"Sırbistan'dan çıkma ve Kosova'ya girme" yasağı getirilen Radoicic'in, pasaportuna el konuldu ve her ayın 1'i ile 15'inde imza vermek üzere karakola gitmesine karar verildi.

Ahmet Nurduhan  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Kosova'nın kuzeyindeki olayları üstlenen Radoicic, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Belgrad

Kosova'nın kuzeyinde çıkan çatışmada, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları tek başına planladığını kabul ettiği için dün Sırbistan'da gözaltına alınan eski Sırp Listesi Partisi Başkan Yardımcısı Milan Radoicic, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belgrad Mahkemesinden yapılan açıklamada, 24 Eylül'de Kosova'nın kuzeyindeki çatışmada, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları üstlendiği gerekçesiyle başkent Belgrad'daki bir apartman dairesine dün yapılan baskınla Radoicic'in gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Radoicic'in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarılan açıklamada, Radoicic'e Kosova'ya girme yasağı getirildiği ve Sırbistan birimlerince verilen pasaportuna el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Radoicic'e Sırbistan'dan çıkma yasağı ile her ayın 1'i ile 15'inde imza vermek üzere karakola gitme zorunluluğu getirildiği aktarıldı.

Radoicic'in, konulan yasak ve yükümlülükleri ihlal etmesi halinde hakkında tutuklama kararı verilebileceği konusunda uyarıldığı bildirildi.

Olayları tek başına planladığını söylemişti

Radoicic, 29 Eylül'de avukatı aracılığıyla bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları tek başına planladığını ve partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı ise dün, Belgrad'da bir apartman dairesine yapılan baskında, Radoicic'in gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlar

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda, en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.

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