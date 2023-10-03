Dolar
27.50
Euro
28.83
Altın
1,826.70
ETH/USDT
1,648.80
BTC/USDT
27,326.00
BIST 100
8,472.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kosovalı polisin ölümüyle sonuçlanan olayları üstlenen Radoicic, Sırbistan'da gözaltına alındı

Sırbistan, Kosova'nın kuzeyinde çıkan çatışmada Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları tek başına planladığını açıklayan eski Sırp Listesi Partisi Başkan Yardımcısı Milan Radoicic'in gözaltına alındığını duyurdu.

Ahmet Nurduhan  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Kosovalı polisin ölümüyle sonuçlanan olayları üstlenen Radoicic, Sırbistan'da gözaltına alındı

Belgrad

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 Eylül'de Kosova'nın kuzeyindeki çatışmada bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları üstlenen Radoicic'in Belgrad'da bir apartman dairesine yapılan baskınla gözaltına alındığı ve hakkında 48 saatlik gözaltı süresi verildiği belirtildi.

Açıklamada, Radoicic'in Belgrad Savcılığının kararıyla gözaltına alındığı ifade edildi.​​​​​​​

Radoicic, 29 Eylül'de avukatı aracılığıyla bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları tek başına planladığını ve partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlar

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu, yarın Kazakistan Uluslararası Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katılacak
İzmir'de 401 bin 260 "sentetik ecza" ele geçirildi
Kocaeli'de yeniden görülen "Palu ailesi" davasında karar
Silah kazası sonucu şehit olan polis memuru Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Sultangazi'de hareket eden otomobilin el frenini çeken öğrenci kazayı önledi

Benzer haberler

Kosovalı polisin ölümüyle sonuçlanan olayları üstlenen Radoicic, Sırbistan'da gözaltına alındı

Kosovalı polisin ölümüyle sonuçlanan olayları üstlenen Radoicic, Sırbistan'da gözaltına alındı

Kosova Başbakanı: Sırbistan topraklarımızı ilhak etmeye yönelik askeri planlar üzerinde çalışıyor

Aliyev ve Paşinyan'ın 5 Ekim'de Granada'da görüşmesi öngörülüyor

AB: Sırbistan'ın Kosova sınırına askeri yığınağı derhal durdurulmalı

AB: Sırbistan'ın Kosova sınırına askeri yığınağı derhal durdurulmalı
Kosova, Sırbistan'dan tüm askeri birliklerini sınır hattından çekmesini talep etti

Kosova, Sırbistan'dan tüm askeri birliklerini sınır hattından çekmesini talep etti
"Filenin Efeleri" 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne galibiyetle başladı

"Filenin Efeleri" 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne galibiyetle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet