Dolar
18.70
Euro
20.01
Altın
1,824.56
ETH/USDT
1,195.40
BTC/USDT
16,556.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kosova Başbakanı Kurti, ülkesinde NATO askeri varlığının artırılmasını istedi

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkesindeki NATO askeri varlığının artırılmasını talep etti.

Erbil Başay   | 01.01.2023
Kosova Başbakanı Kurti, ülkesinde NATO askeri varlığının artırılmasını istedi

Berlin

Kurti, Alman Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Kosova'da NATO askerlerinin sayısının ve askeri teçhizatın artırılmasının, ülkesinde ve tüm Batı Balkanlar'da güvenliği ve barışı iyileştireceğini belirtti.

Kosova'nın şu an savunma harcamalarını ve asker sayısını artırdığını aktaran Kurti, "NATO Barış Gücü KFOR'daki asker sayısının artırılması savunma alanındaki çabalarımızı destekleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Albin Kurti, Kosova'nın kuzeyinde 4 bölgedeki barikatların oluşturulmasının, burada yüzleri maskeli ve üniformalarında Wagner paralı askerler ile "Gece Kurtları" (motorcular kulübünün) amblemlerini taşıyan kişilerin yer almasının ve Kosova sınırı boyunca Sırp askerlerinin yoğunlaştırılmasının, ilave NATO askerlerinin gerekliliğini gösterdiğini kaydetti.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in, Kosova polisince gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti. Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyordu.

Pantic hakkındaki tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in 29 Aralık gecesi yaptığı çağrının ardından Kosova'nın kuzeyindeki barikatların kaldırılmasına başlanmıştı.

Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin azaltılması ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, NATO'nun Kosova Barış Gücüne (KFOR), Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Karaismailoğlu: 2022'de hayata geçirdiğimiz mega projelerle vatandaşların hayatını kolaylaştırdık
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Şimdi küresel alandaki adaletsizliğin arkasındaki çarkları kırma zamanıdır
KGM köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığı haberlerini yalanladı
MSB'den yeni yıla özel "Önce Vatan" klibi
İŞKUR 2022'de 1 milyon 400 bin kişiyi işle buluşturdu

Benzer haberler

Kosova Başbakanı Kurti, ülkesinde NATO askeri varlığının artırılmasını istedi

Kosova Başbakanı Kurti, ülkesinde NATO askeri varlığının artırılmasını istedi

Kosova'nın kuzeyinde barikatların kaldırılmasıyla hayat normale dönüyor

Kosova’nın kuzeyindeki en büyük barikatın kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı

Kosova ve Sırbistan arasındaki barikat gerilimini azaltma girişimleri hız kazandı

Kosova ve Sırbistan arasındaki barikat gerilimini azaltma girişimleri hız kazandı
Sırp lider Vucic, Kosova ile gerginliğe neden olan barikatların kaldırılacağını duyurdu

Sırp lider Vucic, Kosova ile gerginliğe neden olan barikatların kaldırılacağını duyurdu
Almanya, Kosovalı Sırpların kurduğu barikatların kaldırılmasını istedi

Almanya, Kosovalı Sırpların kurduğu barikatların kaldırılmasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet