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Dünya

Körfez bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar birkaç ülkede hayatı olumsuz etkiledi

Körfez bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bahreyn ve Yemen'de hayatı olumsuz etkiledi.

İbrahim Khazen, Mahmut Geldi, Mohammed Sameai  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Körfez bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar birkaç ülkede hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul

Umman Ulusal Acil Durum Yönetimi Komitesi tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, sağanak hava dalgasının etkisini kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı hasarı giderme çalışmalarının sürdüğüne işaret edildi.

Umman haber ajansı ONA'da yer alan haberde de sağanak nedeniyle emniyet güçlerinin 3 günden beri yardım çağrılarını aldığı aktarıldı.

Yardım operasyonlarında 1630 vatandaşın kurtarıldığı ve 630 kişinin tahliye edildiği vurgulanan haberde, polis helikopterleriyle de 202 arama kurtarma uçuşu operasyonu gerçekleştirildiği ifade edildi.

Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinde ölü sayısının 19'e çıktığı belirtilen haberde, 4 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Umman Tarım Bakanlığı, 14-17 Nisan tarihlerinde ülkede etkili olan yağışlarda sel felaketlerine karşı koruma amacıyla inşa edilen 49 barajın 179 milyon metreküp su tuttuğunu açıkladı.

BAE'de olumsuz hava şartları uçuşları etkiledi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'da yayımlanan İçişleri Bakanlığı açıklamasında, ülkeyi etkisi altına alan yağışlı hava dalgasının geçtiği belirtildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin kapanan yolların açılması için çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

BAE'nin hava yolu şirketlerinden Fly Dubai, olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen uçuşların yeniden başlatıldığını açıkladı.

Ulusal Meteoroloji Merkezinden daha önce yapılan açıklamada, "Çeşitli bölgelerde, son 24 saatte modern tarihin en yüksek yağış miktarı görüldü. İklim verilerinin toplanmaya başlandığı 1949'dan bu yana en yüksek miktar kaydedildi." ifadesi kullanılmıştı.

Dubai'deki havalimanları, aşırı zorunlu haller dışında yolculardan havalimanına gitmemelerini istemişti.

Bahreyn

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan haberde, ülkede etkili olan şiddetli yağışlardan sonra hasar tespit ve vatandaşların zararlarını karşılama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bahreyn Meteoroloji Müdürü Halid Yasin de yaptığı yazılı açıklamada, 15-16 Nisan tarihlerinde ülkede gök gürültülü şiddetli yağışların etkili olduğunu duyurdu.

Yemen'de meydana gelen sel felaketinde bir kişi öldü

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya konuşan Hadramevt Vali Vekili Emin Barezik, Hadramevt bölgesinde etkili olan şiddeti yağışların yol açtığı sel felaketlerinde bir vatandaşın yaşamını yitirdiği bilgisini aldıklarını söyledi.

Sağanak ve sel felaketlerinin hayatı olumsuz etkilediğini aktaran Barezik, ülkenin doğu bölgesinde bazı yolların kapandığını ve elektrik ile su şebekelerinde kesintilerin olduğunu aktardı.

Barezik, Hadramevt bölgesinde bazı araçların sellere kapıldığını ifade etti.

Hadramevt Valisi Mebhut bin Madi de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

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