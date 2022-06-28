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Dünya

Kolombiya'da hapishanede mahkumların isyan amacıyla çıkardığı yangında 52 kişi öldü

Kolombiya'nın Tulua kentindeki bir hapishanede mahkumların isyan çıkarmak için başlattığı yangında 52 kişi hayatını kaybetti.

Sinan Doğan   | 28.06.2022
Kolombiya'da hapishanede mahkumların isyan amacıyla çıkardığı yangında 52 kişi öldü

BOGOTA

Yetkililer, ülkenin Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Tulua hapishanesinde, çıkan isyan ve yangında şimdiye kadar 52 mahkumun öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Kolombiya Ulusal Cezaevi Enstitüsü INPEC Müdürü Tito Castellanos, yangının sabaha karşı 180 mahkumun bulunduğu 8 numaralı koğuşta, mahkumların minderleri ateşe vermesiyle çıktığını bildirdi.

Castellanos, "Gardiyanlar yangını söndürmek için müdahale etti fakat yeterli olmadı." ifadesini kullandı.

Polis ve itfaiyenin müdahale ettiği yangında olaylar henüz kontrol altına alınamadı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanından soruşturma talimatı

Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Valle del Cauca'daki Tulua hapishanesinde meydana gelen olaylardan dolayı üzgünüz. INPEC sorumlusu Tito Castellonos ile temas halindeyim. Bu korkunç durumun açıklığa kavuşması için talimatı verdim. Kurbanların aileleriyle dayanışma içindeyim." ifadesini kullandı.

Öte yandan, cezaevi çevresi yakınında toplanan çok sayıda mahkum yakınının endişeli bekleyişi sürüyor.



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