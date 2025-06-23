Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin "Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı." ifadesini kullandı.
Bogota
Petro, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Filistin destekçilerinin düzenlediği protestoları paylaşarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı.
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Cumhurbaşkanı Petro, üçüncü dünya savaşı uyarısında bulunarak, şunları ifade etti:
"Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı: Gazze halkının soykırımı. Şimdi ise dünya savaşının eşiğindeyiz. Çözümün başlangıç noktası nedir? Netanyahu'nın Filistin'i bombalamayı bırakması, ateşkes ilan etmesi ve tüm insanlığı tehlikeye atmaktan vazgeçmesidir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.