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Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin "Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı." ifadesini kullandı.

Sinan Doğan  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı

Bogota

Petro, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Filistin destekçilerinin düzenlediği protestoları paylaşarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı.

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Cumhurbaşkanı Petro, üçüncü dünya savaşı uyarısında bulunarak, şunları ifade etti:

"Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı: Gazze halkının soykırımı. Şimdi ise dünya savaşının eşiğindeyiz. Çözümün başlangıç noktası nedir? Netanyahu'nın Filistin'i bombalamayı bırakması, ateşkes ilan etmesi ve tüm insanlığı tehlikeye atmaktan vazgeçmesidir."

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