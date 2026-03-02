Dolar
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran’dan yayındayız. (VİDEO-GRAFİK) ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ediyor.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Orta Doğu için acil barış çağrısında bulundu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle ilgili olarak Orta Doğu için acil barış çağrısında bulundu.

Sinan Doğan  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Orta Doğu için acil barış çağrısında bulundu

Bogota

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılar ve İran'ın misillemelerine değindi.

Orta Doğu için acil barış çağrısında bulunan Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Bir an önce uluslararası hukuka saygı ilkesine geri dönülmeli. Saldırılardan etkilenen İran halkının yanı sıra, teokratik sistemi savunan güçlü halk tabanı nedeniyle orada bir devrim beklemek hayalperestliktir, monarşiye dönüş ise aptallıktır. Şimdi Körfez ülkeleri, kayda değer bir savunmaları olmaksızın İran'ın saldırılarına maruz kalmaktadır. "

Petro, ABD'ye seslenerek, şunları kaydetti:

"Farklı toplumlara ve insanlığın çeşitliliğine saygı galip gelmeli, bu da sürekli diyalog anlamına gelmelidir. ABD hükümetinin bugün insanlığa karşı büyük bir sorumluluğu vardır. Kendi geleceği de buna bağlıdır. Demokrasi ve özgürlük bayrağı, ancak halkları kendine çekebilirse zafer kazanır. Bu da halklara saldırmadan, onların yerine geçerek değil, onlara eşlik ederek destek vermekle mümkündür."

Nükleer silahları topyekun bir tehdit olarak niteleyen Petro, insanlık için tek rasyonel çıkış yolunun bu silahların dünya genelinde tasfiyesi olduğunu vurguladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

