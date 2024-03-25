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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Gazze'yi atom bombası atılan Hiroşima'ya benzetti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail saldırılarında 32 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, Gazze'de yaşananları atom bombası atılan Japonya'nın Hiroşima kentine benzetti.

Sinan Doğan  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Gazze'yi atom bombası atılan Hiroşima'ya benzetti

Bogota

Gazze'de açlıktan ölen Filistinliler hakkındaki bir haberi sosyal medya hesabı X'te alıntılayan Petro, "ABD, Hiroşima'ya atom bombası attığında orada 77 binden fazla insan yaşamını yitirmişti. Bugün Japonya'dan çok daha küçük bir ülkede, Filistin'de, yani Hiroşima'dan da küçük bir şehirde: Gazze'deki bombardımanda 32 binden fazla insan öldü. Aynı hikaye." ifadelerini kullandı.

Petro, Gazze'de sebep olunan yıkıma dikkati çekerek, "Dünyanın büyük başkentleri, insanlığa kendi buyruklarını empoze etmek için devasa askeri güçlerini bilinçsizce harcıyor." değerlendirmesinde bulundu.


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