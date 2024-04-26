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Dünya

AB'den Filistin'e 68 milyon avroluk insani yardım

Avrupa Birliği (AB), Filistin'e insani yardımlar kapsamında 68 milyon avro gönderildiğini duyurdu.

Melike Pala  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
AB'den Filistin'e 68 milyon avroluk insani yardım

Ankara

AB Komisyonundan yapılan açıklamada kararın, "Gazze'deki devam eden insani krizin kötüleşmesi ve sahadaki ihtiyaçların sürekli artması doğrultusunda" alındığı bildirildi.

Açıklamada 68 milyon avronun, halihazırda Gazze'de Filistinli sivillere insani yardım sağlayan kuruluşlara tahsis edileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yardımla Filistinlilere gıda, sağlık, barınma ve su desteğinin sağlanmasının amaçlandığı aktarıldı.

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