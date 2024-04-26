Dolar
32.48
Euro
34.77
Altın
2,338.77
ETH/USDT
3,149.70
BTC/USDT
64,015.00
BIST 100
9,915.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransız üniversitesi Sciences Po'da öğrenciler Filistin’e destek gösterilerini sürdürüyor

Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sciences Po'da öğrenciler, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki durumu protesto etmek ve Filistin ile dayanışma mesajı vermek için gösterilerine devam ediyor.

Şeyma Uzundere  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Fransız üniversitesi Sciences Po'da öğrenciler Filistin’e destek gösterilerini sürdürüyor

Ankara

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Sciences Po Üniversitesinin öğrencileri, polisin geçen günlerde Filistin'e destek amacıyla kurdukları kampa müdahale etmesinin ardından protestolarını sürdürüyor.

Yüzlerce öğrenci Fransız hükümetinin "Gazze’deki soykırıma suç ortaklığını" ve "Filistin destekçilerine yönelik baskıyı" kınamak için bir araya geldi.

Üniversiteye ait bir binayı ele geçiren öğrenciler, bina girişini çöp kutularıyla kapattı ve binaya Filistin bayrakları astı. Filistin bayrakları ve kefiye taşıyan öğrenciler "Paris'ten Gazze'ye direniş", "Yaşasın Filistin", "Macron suç ortağı" sloganları attı.

Çok sayıda üst düzey Fransız yönetici ve siyasetçinin mezunu olduğu Sciences Po, ülkenin en prestijli okulları arasında yer alıyor.

Fransa'da Filistin'e destek veren muhalif milletvekilleri "terör propagandası" suçlamasıyla ifadeye çağrılıyor.

Hükümetin, 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından Filistin'e destek gösterilerini "kamu düzenini" gerekçe göstererek engellemeye çalışması tepki toplamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters'ı kabul etti
Dışişleri Bakanlığı: Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef alınması, İsrail hükümetinin ruh halinin göstergesidir
Bursa'da denizde bulunan cesedin Marmara'da batan gemideki stajyere ait olduğu belirlendi
Çölyak Vakfı, birinci yılında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla program düzenledi
Türkiye Maarif Vakfı’ndan Asya açılımı

Benzer haberler

AB'den Filistin'e 68 milyon avroluk insani yardım

AB'den Filistin'e 68 milyon avroluk insani yardım

Fransız üniversitesi Sciences Po'da öğrenciler Filistin’e destek gösterilerini sürdürüyor

Gazze’deki hükümet: Gazze Şeridi’nin kuzeyine bir haftada insani yardım taşıyan 1063 tırdan yalnızca 49'u ulaştı

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı
İsrail polisi bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi öldürdü

İsrail polisi bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi öldürdü
İsrail polisi, Gazze'ye "sembolik" yardım ulaştırmak isteyen 7 hahamı gözaltına aldı

İsrail polisi, Gazze'ye "sembolik" yardım ulaştırmak isteyen 7 hahamı gözaltına aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet