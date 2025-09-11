Japonya'da 206 milletvekili, hükümetten Filistin Devleti'ni tanımasını talep etti
Japonya'da 206 milletvekilinin, hükümetin Filistin Devleti'ni tanıması talebiyle imzaladığı mektup, Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi'ye sunuldu.
Ankara
Kyodo ajansının haberine göre, aralarında ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partiden (CDP) Abe Tomoko'nun da bulunduğu 3 milletvekili, Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi'ye 206 milletvekilinin imzaladığı mektubu sundu.
CDP'nin yanı sıra iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) gibi çeşitli parti üyelerinden oluşan grup, mektupla hükümetten Filistin Devleti'ni tanımasını talep etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
CDP üyesi Abe, Dışişleri Bakanı İvaya ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in ateşkesi kabul etme niyeti yok ve çocukların aç kalması göz ardı edilemez." ifadesini kullandı.
İvaya da "Bu kadar çok imza toplandığı için bu konuyu ciddiye alıyorum." dedi.
Japonya'da Temsilciler ve Danışma Meclisi şeklinde ayrılan ulusal parlamentoda (Kokkai) halihazırda toplam 713 milletvekili görev yapıyor.
Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi bazı ülkeler, bu ayki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin Devleti'ni resmen tanıma planlarını açıklamıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.