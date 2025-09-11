Dolar
41.29
Euro
48.57
Altın
3,632.47
ETH/USDT
4,411.00
BTC/USDT
114,241.00
BIST 100
10,528.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleşen terör saldırılarının 24. yıl dönümü dolayısıyla Pentagon’da düzenlenen anma töreninde konuşuyor. Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı Kamerunlu kaleci Andre Onana, Trabzon’a geldi.
logo
Dünya

Japonya'da 206 milletvekili, hükümetten Filistin Devleti'ni tanımasını talep etti

Japonya'da 206 milletvekilinin, hükümetin Filistin Devleti'ni tanıması talebiyle imzaladığı mektup, Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi'ye sunuldu.

Aynur Şeyma Asan  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Japonya'da 206 milletvekili, hükümetten Filistin Devleti'ni tanımasını talep etti

Ankara

Kyodo ajansının haberine göre, aralarında ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partiden (CDP) Abe Tomoko'nun da bulunduğu 3 milletvekili, Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi'ye 206 milletvekilinin imzaladığı mektubu sundu.

CDP'nin yanı sıra iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) gibi çeşitli parti üyelerinden oluşan grup, mektupla hükümetten Filistin Devleti'ni tanımasını talep etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

CDP üyesi Abe, Dışişleri Bakanı İvaya ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in ateşkesi kabul etme niyeti yok ve çocukların aç kalması göz ardı edilemez." ifadesini kullandı.

İvaya da "Bu kadar çok imza toplandığı için bu konuyu ciddiye alıyorum." dedi.

Japonya'da Temsilciler ve Danışma Meclisi şeklinde ayrılan ulusal parlamentoda (Kokkai) halihazırda toplam 713 milletvekili görev yapıyor.

Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi bazı ülkeler, bu ayki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin Devleti'ni resmen tanıma planlarını açıklamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençler Mekke'de Arapça dil eğitimi programında buluştu
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Şanghay'da çeşitli temaslarda bulundu
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı Sadrazamköy'de devam ediyor
Hatay'da afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına suç duyurusu

Benzer haberler

Japonya'da 206 milletvekili, hükümetten Filistin Devleti'ni tanımasını talep etti

Japonya'da 206 milletvekili, hükümetten Filistin Devleti'ni tanımasını talep etti

İtalya, AB Komisyonunun İsrail'e yönelik yaptırım önerilerini değerlendirmeye hazır olduğunu bildirdi

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 7 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Hollanda, İsrail'in Filistin'de işgal ettiği bölgelerden ithalatı yasaklayacak

Hollanda, İsrail'in Filistin'de işgal ettiği bölgelerden ithalatı yasaklayacak
Küresel Sumud Filosu Tunus'tan hareket etmeye hazırlanıyor

Küresel Sumud Filosu Tunus'tan hareket etmeye hazırlanıyor
ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze protestosuyla karşılaştı

ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze protestosuyla karşılaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet