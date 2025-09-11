Dolar
41.29
Euro
48.38
Altın
3,633.06
ETH/USDT
4,423.90
BTC/USDT
114,134.00
BIST 100
10,586.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Hollanda, İsrail'in Filistin'de işgal ettiği bölgelerden ithalatı yasaklayacak

Hollanda, İsrail'in Filistin'de işgal ettiği bölgelerden ithalatı “en kısa sürede” yasaklamaya hazırlanıyor.

Abdullah Aşıran  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Hollanda, İsrail'in Filistin'de işgal ettiği bölgelerden ithalatı yasaklayacak

Rotterdam

Hollanda’da geçici hükümetin yeni Dışişleri Bakanı David van Weel, Temsilciler Meclisinde yapılan oturumda, işgal altındaki topraklardan gelen ürünlere yönelik ulusal ithalat yasağının en kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti.

Van Weel, meclisteki çoğunluğun talebi olan, "işgal altındaki Filistin toprakları ile ticareti yasaklayan yasa"nın yürürlüğe girmesinin uzun süreceğini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İthalat yasağının en hızlı şekilde mevcut yaptırım mevzuatı üzerinden hayata geçirilebileceğini dile getiren van Weel, “Genel İdari Karar” hazırlıklarını başlattığını bildirdi.

Hollanda’da “Genel İdari Karar” ülkenin hukuk sisteminde, kanuna dayalı olarak hükümet tarafından çıkarılan ve genel geçerliliği olan idari düzenlemeler anlamına geliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Ülke genelindeki denetimlerde 52 göçmen kaçakçısı ile 666 düzensiz göçmen yakalandı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

WSJ: Trump, İsrail'in Katar'a saldırısının ardından Netanyahu ile gergin bir görüşme yaptı

WSJ: Trump, İsrail'in Katar'a saldırısının ardından Netanyahu ile gergin bir görüşme yaptı

Hollanda, İsrail'in Filistin'de işgal ettiği bölgelerden ithalatı yasaklayacak

Sisi ile Pezeşkiyan İran'ın nükleer enerji meselesini görüştü

Katar'dan Netanyahu'nun tekrar saldırı tehditlerine tepki

Katar'dan Netanyahu'nun tekrar saldırı tehditlerine tepki
ABD'de silahlı saldırıda ölen aktivist Charlie Kirk, Trump ve İsrail'e desteğiyle biliniyor

ABD'de silahlı saldırıda ölen aktivist Charlie Kirk, Trump ve İsrail'e desteğiyle biliniyor
Sırbistan'da Gazze için "Çocuk olmak kolay değil" tiyatro oyunu sahnelendi

Sırbistan'da Gazze için "Çocuk olmak kolay değil" tiyatro oyunu sahnelendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet