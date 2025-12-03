Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Trump'ın Gazze planına ilişkin tasarı, İsrail Meclisindeki birinci oylamayı muhalefetin oylarıyla geçti

İsrail'de muhalefet tarafından Meclise sunulan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planının İsrail Meclisinde kabul edildiğini teyit eden tasarı, birinci oylamayı muhalefet milletvekillerinin oylarıyla geçti.

Faruk Hanedar  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Trump'ın Gazze planına ilişkin tasarı, İsrail Meclisindeki birinci oylamayı muhalefetin oylarıyla geçti

Kudüs

Tasarıyı Meclise getiren İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, tüm katılımcı vekillerin "evet" oyu vermesiyle sunduğu tasarının ilk oylamadan geçtiğini duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lapid, "İsrail Meclisi, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik planını kabul etmeye ve benimsemeye karar verdi." ifadesini içeren tasarının 120 sandalyeli Mecliste 39 "evet" oyuna karşılık "0" hayır oyu alarak ezici bir çoğunlukla geçtiğini kaydetti.

İsrail Meclisinin artık resmi olarak Trump'ın planını kabul ettiğini belirten Lapid, tasarının daha detaylı görüşülmek üzere İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesine gideceğini bildirdi.

Tasarının onaylanması için İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesinde görüşüldükten sonra Mecliste iki oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Lapid, Meclisteki konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oylamaya katılmadığına işaret ederek "Netanyahu, oylamayı boykot etmeyi tercih etti, çok yazık." dedi.

İsrail basını, Netanyahu liderliğindeki koalisyon üyelerinin tepki olarak oylamayı boykot ettiğini ve oturuma katılmadığını aktardı.

Ateşkes planında, Filistin Devleti'ne atıfta bulunulması nedeniyle hükümetin buna şiddetle karşı çıktığı hatırlatıldı.

Trump'ın Gazze planı

ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanması, yönetimi ve yeniden imarı konusunda 20 maddelik bir plan sunmuştu.

Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Ateşkesin devreye girmesine rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenliyor ve planın Uluslararası İstikrar Gücü'nün de konuşlandırılmasını içeren ikinci aşamasına geçiş konusunda belirsizlikler devam ediyor.

