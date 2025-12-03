İsrail'e ait SİHA'lar, Şam kırsalına 3 hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçları (SİHA), Şam kırsalının güneybatısında yer alan Beyt Cin beldesi çevresine 3 hava saldırısı düzenledi.
Şam
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, İsrail'e ait SİHA'lar, Beyt Cin beldesi yakınlarındaki bir bölgeyi bombaladı.
Yerel kaynaklar, 3 hava saldırısında can kaybının olmadığını aktardı.
Saldırıyla ilgili İsrail tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Beyt Cin beldesi çatışması
Suriye'nin güneyinde Cebel-i Şeyh (Hermon Dağı) eteklerindeki ve Golan ile İsrail sınırına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Beyt Cin beldesi sakinleri, 28 Kasım'da İsrail devriyesinin beldeye girip 3 kişiyi kaçırma girişimine karşı koymuştu.
Çıkan çatışmada 3'ü subay 6 İsrail askeri yaralanmış, İsrail ordusu ise misilleme olarak beldeye hava saldırısı düzenlemişti.
Suriye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.