Dolar
42.45
Euro
49.56
Altın
4,221.19
ETH/USDT
3,079.30
BTC/USDT
92,340.00
BIST 100
11,036.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail, Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nın "tüm esirler teslim edilince" iki yönlü açılacağını açıkladı

İsrail, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı niteliğindeki Refah Sınır Kapısı'nın, Gazze'deki "tüm esirler teslim edildikten" sonra iki yönlü açılacağını duyurdu.

Enes Canlı, Jomaa Younis, Ali Semerci  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
İsrail, Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nın "tüm esirler teslim edilince" iki yönlü açılacağını açıkladı

Kudüs

İsrail Hükümet Sözcüsü Shosh Bedrosian, düzenlediği günlük çevrimiçi basın toplantısında, Refah Sınır Kapısı'nın "çok yakında" Filistinlilerin Mısır'a geçişi için açılacağını belirterek, Gazze'deki tüm esirlerin teslim edilmesinin ardından Refah Sınır Kapısı'nın Gazze'deki Filistinliler için iki yönlü olarak açılacağını öne sürdü.

Bedrosian, Kahire'nin İsrail ile Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına yönelik herhangi bir koordinasyonu olmadığına ilişkin açıklamalarına dair yorum yapmadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aynı şekilde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin Lübnan Özel Temsilcisi Morgan Ortagus ile salı günü görüştüğünü aktaran Bedrosian, Tel Aviv ve Lübnan arasında yapılacak görüşmelere sivil temsilci gönderme kararının "tarihi bir adım" olduğunu iddia etti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki bir esirin cenazesini daha Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edeceğini duyurmuştu.

Hamas'ın 2 Aralık Salı günü Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla İsrail'e teslim ettiği ceset parçalarının Gazze Şeridi'ndeki esirlere ait olmadığı bildirilmişti.

Gazze'deki 26 esirin cesedi teslim edilmişti

Hamas ile Filistin İslami Cihad Hareketi, Gazze'deki 26 esirin cesedini İsrail'e teslim etmiş, bölgede biri İsrail diğeri Tayland vatandaşı yalnızca 2 esirin cesedi kalmıştı.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin tümünün teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedinin teslimine başlanmıştı.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkeste garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, Gazze Şeridi'ndeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, altyapının yıkılması ve iş makinesi eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğa dikkati çekmişti.

Filistinli gruplar: Refah Sınır Kapısı'nın her iki yönde de açılması için İsrail'e baskı yapılsın

Hamas'ın Telegram hesabından Filistinli gruplar ve güçler adına yayımladığı açıklamada, "Filistinli gruplar ve güçler, Siyonist işgalcilerin ateşkes anlaşmasıyla ilgili olarak kendisinden beklenenleri yerine getirmeye zorlanması gerektiğini vurguluyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, arabulucu ve garantör ülkelere, Şarm eş-Şeyh mutabakatı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararında öngörüldüğü gibi, Refah Sınır Kapısı'nın her iki yönde de açılmasına önem vermeleri ve İsrail'e bunun için baskı uygulamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in bu yükümlülükleri manipüle etmesinin, bunlardan kaçınmasının veya bazı İsrail kaynaklarının öne sürdüğü gibi Refah Sınır Kapısı'nın yalnızca Gazze Şeridi'nden çıkışlar için açılmasının engellemesinin önemi vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile telefonda görüştü
Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptı
İstanbul'da "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yeni dava
İletişim Başkanlığının "Türkiye Yüzyılı, Erişilebilirlik Yüzyılı" çalışması yayımlandı

Benzer haberler

İsrail, Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nın "tüm esirler teslim edilince" iki yönlü açılacağını açıkladı

İsrail, Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nın "tüm esirler teslim edilince" iki yönlü açılacağını açıkladı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 117'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybeden 6 bin kişi çok zor koşullar altında

BM, ateşkese rağmen İsrail kısıtlamaları nedeniyle Gazze'ye yeterli yardımın ulaşmadığını bildirdi

BM, ateşkese rağmen İsrail kısıtlamaları nedeniyle Gazze'ye yeterli yardımın ulaşmadığını bildirdi
Suriye: İşgal altındaki Golan Suriye toprağıdır ve onun tamamını İsrail'den geri alma hakkına sahibiz

Suriye: İşgal altındaki Golan Suriye toprağıdır ve onun tamamını İsrail'den geri alma hakkına sahibiz
İsrail ordusu ve İsrailliler kasım ayında Batı Şeria'da 2 bin 144 saldırı düzenledi

İsrail ordusu ve İsrailliler kasım ayında Batı Şeria'da 2 bin 144 saldırı düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet