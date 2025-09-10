Dolar
41.28
Euro
48.40
Altın
3,643.55
ETH/USDT
4,308.80
BTC/USDT
111,535.00
BIST 100
10,486.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze protestosuyla karşılaştı

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da gittiği bir restoranda Gazze'de İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi.

Hakan Çopur  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze protestosuyla karşılaştı Fotoğraf: Yasin Öztürk - AA

Washington

ABD Başkanı Trump, Washington'ın daha güvenli hale getirildiğini göstermek amacıyla akşam saatlerinde bir restorana yemek yemeye gitti.

Başkan Yardımcısı JD Vance ve bazı kabine üyelerinin de yer aldığı yemek için gittikleri restorana girişinde Trump, savaş karşıtı kadınların kurduğu "CodePink" adlı sivil toplum örgütü üyelerinin protestosuyla karşılaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

CodePink üyesi kadınlar, Trump'a "Filistin'e özgürlük, Washington'a özgürlük" diye seslenirken, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü belirten sloganlar attı.

"Trump, bugünün Hitleri" şeklinde de slogan atılan kadınları kısa bir süre izleyen Trump, daha sonra eliyle göstericilerin dışarı çıkarılması talimatı verdi.

Protestoyu gerçekleştiren göstericiler restorandan çıkarılırken Filistin ve Gazze lehine sloganlar atmaya devam ettiler.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 40 şüpheli tutuklandı
Türkiye'den Nepal'e yönelik güvenlik ve seyahat duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını lanetledi
Kızılay'dan Kerkük'teki Türkmenlere gıda yardımı

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze protestosuyla karşılaştı

ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze protestosuyla karşılaştı

Trump, ABD ve Hindistan'ın ticaret müzakerelerine devam ettiğini belirtti

Trump, İsrail'in Katar'a saldırı kararının tamamen Netanyahu'ya ait olduğunu belirtti

AP milletvekilleri Gazze'deki soykırıma karşı AB'nin eylemsizliğini sert şekilde eleştirdi

AP milletvekilleri Gazze'deki soykırıma karşı AB'nin eylemsizliğini sert şekilde eleştirdi
Beyaz Saray: İsrail'in Katar saldırısı ABD'nin ve İsrail'in çıkarlarına hizmet etmiyor

Beyaz Saray: İsrail'in Katar saldırısı ABD'nin ve İsrail'in çıkarlarına hizmet etmiyor
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet