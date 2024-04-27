Dolar
32.48
Euro
34.73
Altın
2,337.94
ETH/USDT
3,117.60
BTC/USDT
63,031.00
BIST 100
9,915.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli hükümet yetkilisine göre, Netanyahu "barış anlaşması imzalanmasını" engelliyor

İsrailli üst düzey hükümet yetkilisi, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu Gazze’deki Filistinli gruplarla anlaşmaya yanaşmamak ve anlaşma imzalanmasını engellemekle suçladı.

Said Amori, Ömer Erdem  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
İsrailli hükümet yetkilisine göre, Netanyahu "barış anlaşması imzalanmasını" engelliyor

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan ismi açıklanmayan yetkili, "Netanyahu, kesinlikle anlaşmaya varmak istemiyor, zorluk ve engel çıkartıyor." dedi.

"Gelecek birkaç gün içinde (Filistinli gruplarla) bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğuna" dikkati çeken İsrailli yetkili, Başbakan Netanyahu, anlaşma sürecini engellemek amacıyla (Mısır tarafının halihazırdaki teklifi dışında) kapsamlı bir anlaşma üzerinde çalışılmasını istedi." iddiasında bulundu.

İsrailli güvenlik birimlerinin Gazze’deki İsrailli esirlerin kurtarılması için bu anlaşmanın son fırsat olduğuna inandıklarını belirten yetkili, İsrailli güvenlik kurumları ve çoğu siyasi kurumun, Mısır’ın yeni önerisine yeşil ışık yakmak istediğini ileri sürdü.

İsrail’de muhalefet, Netanyahu’yu "siyasi sebeplerden dolayı" Filistinli gruplarla anlaşmaya varılmasını engellemekle suçluyor.

Mısır, Katar ve ABD, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması, iki taraf arasında esir ve tutukluların değişimi amacıyla İsrail ile Hamas arasında aylardır dolaylı müzakereler yürütüyor.

Hamas’ın, İsrail saldırılarının sonlandırılması, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden çekilmesi ve Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine geri dönmeleri taleplerinin Tel Aviv yönetimince reddedilmesi nedeniyle görüşmeler henüz sonuçlanamadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 356 Filistinli öldürüldü, 77 bin 368 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
"Narkoçelik-14" operasyonlarında 321 şüpheli yakalandı
Cevdet Yılmaz: İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik arsız ve edepsiz söylemi yok hükmündedir
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanı Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Benzer haberler

İsrailli hükümet yetkilisine göre, Netanyahu "barış anlaşması imzalanmasını" engelliyor

İsrailli hükümet yetkilisine göre, Netanyahu "barış anlaşması imzalanmasını" engelliyor

İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Beyt Lahiya'daki su kuyularının yüzde 70'ini tahrip etti

Washington’daki üniversite öğrencilerinin eylemi polis ablukası altında sürüyor

Washington’daki üniversite öğrencilerinin eylemi polis ablukası altında sürüyor
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin vurgusuna övgü

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin vurgusuna övgü
AB'den Filistin'e 68 milyon avroluk insani yardım

AB'den Filistin'e 68 milyon avroluk insani yardım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet