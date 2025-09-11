Dolar
Ekonomi

TMO, ürün bedeli olarak yaklaşık 3,6 milyar lirayı üreticilerin hesaplarına yatırdı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), alımı yapılan hububat, mısır ve haşhaş kapsülünün bedeli olan toplam 3 milyar 570 milyon liranın, bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Ankara

TMO'nun, NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, devam eden ürün alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

12-18 Ağustos'ta hububat, 25-31 Ağustos'ta mısır ve 3-5 Eylül'de haşhaş kapsülü alımı yapıldığı belirtilen açıklamada, bu ürünlerin bedeli olan 3 milyar 570 milyon liranın bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldığı ifade edildi.

Paylaşımda, üreticilerin kısa mesajla bilgilendirildiği ve ödemelerin periyodik olarak devam edeceği de belirtildi.


