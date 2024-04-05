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Dünya

KKTC Başbakanı Üstel: Halkımızın ihtiyacı olan tüm altyapı ve hizmetleri, Türkiye desteğinde sağlıyoruz

KKTC Başbakanı Üstel, Güzelyurt kentine kurulacak narenciye soğuk hava deposunun ilk kısmının yakında hizmete alınacağını belirterek, "Halkımızın ihtiyacı olan tüm altyapı ve hizmetleri, Türkiye desteğinde sağlıyoruz." dedi.

Mehmet Kemal Firik  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
KKTC Başbakanı Üstel: Halkımızın ihtiyacı olan tüm altyapı ve hizmetleri, Türkiye desteğinde sağlıyoruz

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Güzelyurt'ta tarımsal projelerin anlatılacağı iftar programına katıldı.

Programda yaptığı konuşmada, "Asrın Projesi" kapsamında KKTC'de önce evlere sonra tarımsal alanlara ana vatan Türkiye'den getirilen suyun ulaştığını hatırlatan Üstel, artık Güzelyurt bölgesinde Türkiye'den gelen suyun ulaşmadığı bahçe kalmadığını söyledi.

Üstel, Türkiye ile KKTC'nin kardeşlik ilişkisinin daim olduğuna dikkati çekerek, ülkesinin enerji sorununun çözülmesi için Türkiye'den deniz altından kablolar ile Ada'ya sağlanacak enerji konusunda ön protokollerin imzalandığını kaydetti.

Güzelyurt'taki narenciye üreticilerinin bu yıl sorun yaşadıklarını anımsatan Üstel, bölgeye kurulacak narenciye soğuk hava deposunun ilk kısmının yakında hizmete alınacağını dile getirdi.

Üstel, söz konusu deponun önce 15 bin ton daha sonra da yapılacak ek tesisler ile 4 sene içinde 40 bin ton narenciye ürününü muhafaza edebilecek kapasiteye ulaşacağını belirtti.

Bölge halkının yaşadığı sorunları yavaş yavaş tarihe gömeceklerini söyleyen Üstel, "Halkımızın ihtiyacı olan tüm altyapı ve hizmetleri, Türkiye desteğinde sağlıyoruz. KKTC halkının refahı için gerek duyulan altyapı ve hizmetlerde emeği olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Biz halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin destekleri ile Güzelyurt'a süt toplama merkezi yapıldığını ve hayvancılıkla uğraşanlara yem desteği sağlandığını vurgulayan Üstel, bölgede 2016'dan bu yana atıl durumda olan hastanenin ihalesinin yakın zamanda yapılacağını ve hizmete açılacağını kaydetti.

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