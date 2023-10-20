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KİK-ASEAN ortak zirvesinde Gazze'ye temel hizmetlerin sağlanması ve ateşkes çağrısı yapıldı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri, Gazze Şeridi'nde su ve akaryakıt gibi hizmetlerin yeniden sağlanması ve kalıcı ateşkese varılması çağrısında bulundu.

İbrahim Khazen, Muhammed Emin Canik  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
KİK-ASEAN ortak zirvesinde Gazze'ye temel hizmetlerin sağlanması ve ateşkes çağrısı yapıldı Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Riyad

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da düzenlenen KİK-ASEAN ortak zirvesine ilişkin iki sonuç bildirisi yayımlandı.

"Sivillere yönelik her türlü saldırının kınandığı" ilk bildiride, taraflar arasında kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılması çağrısı yapıldı.

Bildiride, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine, "elektrik ve suyun yeniden verilmesi, yakıt, gıda ve ilaç yardımlarının engelsiz bir şekilde ulaştırılmasına müsaade edilmesi" çağrısında bulunuldu.

Başta kadın, çocuk, hasta ve yaşlılar olmak üzere sivil rehinelerin ve tutukluların koşulsuz serbest bırakılması istenen bildiride, çatışmaya, 1967 sınırlarında iki devletli çözüm uyarınca barışçıl bir çözüm bulunmasının gerekliliği vurgulandı.

Zirveden çıkan diğer bildiride ise, KİK ve ASEAN ülkeleri arasında istişarelerde bulunma ve çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme konusunda fikir birliği sağlandığı aktarıldı.

Bildiride, zirvenin her iki yılda bir düzenlenmesine ve 2025'teki toplantının Malezya'da yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Körfez İşbirliği Konseyinde Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn yer alıyor.

Asya'nın önde gelen ekonomik bloklarından ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Kamboçya ve Myanmar olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

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