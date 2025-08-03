ABD'nin Gazze'ye 60 milyon dolar değil, sadece 3 milyon dolar gönderdiği iddiası
ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde dile getirdiği Gazze'ye gıda yardımı miktarının 60 milyon değil, sadece 3 milyon dolar olduğu iddia edildi.
Washington
Amerikan Washington Post gazetesinin haberinde, ABD'nin Gazze'ye son haftalarda gönderdiği yardım miktarının, Trump'ın ifade ettiği rakamın çok altında olduğu belirtildi.
- ABD Başkanı Trump: (Gazze'de) İnsanlar çok aç, yaşananlar korkunç
- ABD Başkanı Trump, Gazze'ye yardım planı çalışmasının sürdüğünü söyledi
- ABD, Witkoff'un Gazze raporu sonrası yeni bir "gıda dağıtım planı" açıklayacak
Bölgedeki kaynaklara ve Dışişleri Bakanlığı açıklamalarına dayandırılan haberde, ABD ile İsrail'in güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) son haftalarda sadece 3 milyon doların aktarıldığı vurgulandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Haberde, Trump'ın "Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar gönderdik" söyleminin doğru olmadığı, söz konusu rakamın ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iki kez "30 milyon dolar kaynak ayrıldı" şeklinde düzeltildiği hatırlatıldı.
Kaynaklar, bu rakamın da sadece yüzde 10'unun, yani 3 milyon dolarının Gazze İnsani Yardım Vakfı'na aktarıldığını kaydetti.
ABD Başkanı Trump, geçen hafta boyunca yaptığı açıklamalarda Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar gönderdiklerini, ancak kimsenin kendilerine teşekkür etmediğini ifade etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.