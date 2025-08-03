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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'nin Gazze'ye 60 milyon dolar değil, sadece 3 milyon dolar gönderdiği iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde dile getirdiği Gazze'ye gıda yardımı miktarının 60 milyon değil, sadece 3 milyon dolar olduğu iddia edildi.

Hakan Çopur  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
ABD'nin Gazze'ye 60 milyon dolar değil, sadece 3 milyon dolar gönderdiği iddiası

Washington

Amerikan Washington Post gazetesinin haberinde, ABD'nin Gazze'ye son haftalarda gönderdiği yardım miktarının, Trump'ın ifade ettiği rakamın çok altında olduğu belirtildi.

Bölgedeki kaynaklara ve Dışişleri Bakanlığı açıklamalarına dayandırılan haberde, ABD ile İsrail'in güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) son haftalarda sadece 3 milyon doların aktarıldığı vurgulandı.

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Haberde, Trump'ın "Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar gönderdik" söyleminin doğru olmadığı, söz konusu rakamın ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iki kez "30 milyon dolar kaynak ayrıldı" şeklinde düzeltildiği hatırlatıldı.

Kaynaklar, bu rakamın da sadece yüzde 10'unun, yani 3 milyon dolarının Gazze İnsani Yardım Vakfı'na aktarıldığını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta boyunca yaptığı açıklamalarda Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar gönderdiklerini, ancak kimsenin kendilerine teşekkür etmediğini ifade etmişti.

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