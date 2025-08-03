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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'de Han Yunus kentindeki Filistin Kızılayı karargahını bombaladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Filistin Kızılayına ait karargahı hedef aldı.

Mehmet Nuri Uçar  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
İsrail, Gazze'de Han Yunus kentindeki Filistin Kızılayı karargahını bombaladı

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Han Yunus kentindeki Filistin Kızılay'ına ait karargahı bombaladı.

İlk belirlemelere göre 1 Kızılay çalışanının hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı saldırıda doğrudan çalışanların bulunduğu alan hedef alındı.

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Patlamanın ardından binada yangın çıktı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana şiddetli saldırılar düzenleyerek insani felakete sebep olduğu Gazze'de onlarca hastane ve sağlık kuruluşunu bombaladı, baskın düzenledi veya yıktı.

Saldırılarda onlarca sağlık çalışanı hayatını kaybederken, birçok hastane ve sağlık tesisi tamamen hizmet dışı kaldı.

Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in "hayatı yaşanmaz hale getirmenin bir parçası olarak" sağlık sistemini hedef aldığını belirtiyor.

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