Dolar
40.65
Euro
47.11
Altın
3,363.37
ETH/USDT
3,427.90
BTC/USDT
112,894.00
BIST 100
10,746.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Tel Aviv'de esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenlendi

İsrailliler, başkent Tel Aviv'de toplanarak hükümetten Gazze'de acil esir takası anlaşması yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

Said Amori, Zeynep Tüfekci Gülay  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Tel Aviv'de esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenlendi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrailliler, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad Hareketi'nin Gazze'deki İsrailli esirler Rom Braslavski ve Evyatar David'in videolarını yayımlamasının ardından bugün ikinci kez sokaklara çıktı.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrailli esir David'in ailesi ve diğer esir yakınlarının da arasında olduğu on binlerce İsrailli, Tel Aviv kentinde bir araya geldi.

Göstericiler, hükümetten Gazze'de acil esir takası anlaşması yapılmasını ve tüm esirlerin salıverilmesini istedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrailli esir David'in kardeşi gösteride yaptığı açıklamada, İsrail hükümetine, İsrail halkına, ülkelere ve ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, hem kardeşinin hem de diğer esirlerin kurtarılması için üzerlerine düşen görevi yerine getirmelerini istedi.

Gazze'deki başka bir esirin yakını da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İhmal eden, engel olan, saçma sapan aşamalar ve taktikler icat eden, esirleri kurtarmak için her fırsatı kaçıran kişi sensin. Yeter artık, bunun bedelini çocuklarımız, esirler ödüyor." suçlamasında bulundu.

İsrail basını da bugün düzenlenen gösterinin, son aylarda düzenlenen gösterilerin en büyüğü olduğunu yazdı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elindeki İsrailli esir Evyatar David, dün yayımlanan video kaydında, Gazze'deki açlığa ve her geçen gün güçten düştüğüne dikkati çekerek, kaldığı tünel içinde kabrini kendi elleriyle kazdığını söylemişti.

Videonun 27 Temmuz tarihli olduğunu söyleyen David, "Bugün ne yiyeceğimi bilmiyorum. Kaç gündür bir şey yemedim. Burada çok zor durumdayım. Yiyecek yemek yok, su bile zor bulunuyor. Çok az yemek yiyorum. Ne kadar zayıf olduğuma bakın. Bu hayal değil gerçek." ifadesini kullanmıştı.

Ateşkes müzakereleri

İsrail, birkaç gün önce, başta Gazze'den çekilme, savaşı sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi temel başlıklarda taviz vermemesi nedeniyle Katar'da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekilmişti.

Gazze'de ateşkes müzakereleri, İsrail'in tutumu nedeniyle çıkmaza sürüklenmişti.

Hamas, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu beyan etmesine rağmen İsrail'in, kendi şartlarının geçerli olduğu geçici bir ateşkes dışında bir teklifi kabul etmediğini kaydetmişti.

Buna karşın İsrail, ateşkes teklifini Hamas'ın kabul etmediğini öne sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Söz Gençlikte" programına telefonla bağlandı
Sıcaklıklar 7 kentte 40 derecenin üzerine çıktı
İzmir'de pazar şemsiyesinin hamile kadın ve çocuğunun üzerine düşmesi güvenlik kamerasında
Afyonkarahisar'da yaşlı çift, iki katlı evini jandarmaya bağışladı
Denizli'de sağanak nedeniyle bazı evleri ve alt geçitleri su bastı

Benzer haberler

Tel Aviv'de esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenlendi

Tel Aviv'de esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenlendi

Tel Aviv'de binlerce kişi, Gazze'deki İsrailli esirlerin kurtarılması talebiyle gösteri düzenlendi

Almanya'da Filistin'e destek gösterisine polis sert müdahalede bulundu

Bosna Hersek'te madenciler düzenli maaş talebiyle başkentte gösteri yaptı

Bosna Hersek'te madenciler düzenli maaş talebiyle başkentte gösteri yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet