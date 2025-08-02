Dolar
40.65
Euro
47.11
Altın
3,363.37
ETH/USDT
3,425.50
BTC/USDT
112,823.00
BIST 100
10,746.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İtalya, 9 Ağustos'ta Gazze'ye havadan yardım ulaştırmaya başlayacağını duyurdu

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, 9 Ağustos'tan itibaren Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırmaya başlayacaklarını açıkladı.

Zeynep Katre Oran  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
İtalya, 9 Ağustos'ta Gazze'ye havadan yardım ulaştırmaya başlayacağını duyurdu Fotoğraf: Mohammed Nassar/AA

Ankara

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Crosetto, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazze halkına temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması ve havadan bırakılması için askeri bir göreve onay verdiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Operasyonun öncü bir ekibin bölgeye gönderilmesiyle başlayacağını ifade eden Crosetto, bu ekibin bölgedeki hazırlık faaliyetleri ve yerel makamlarla irtibatı üstleneceğini anlattı.

Bakan Crosetto, insani yardımların temini ve Ürdün'e ulaştırılması sürecinin tamamlanmasının ardından, Gazze'ye ilk havadan insani yardım malzemesi indirme operasyonunun 9 Ağustos'ta gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 92'si çocuk 162 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Söz Gençlikte" programına telefonla bağlandı
Sıcaklıklar 7 kentte 40 derecenin üzerine çıktı
İzmir'de pazar şemsiyesinin hamile kadın ve çocuğunun üzerine düşmesi güvenlik kamerasında
Afyonkarahisar'da yaşlı çift, iki katlı evini jandarmaya bağışladı
Denizli'de sağanak nedeniyle bazı evleri ve alt geçitleri su bastı

Benzer haberler

Almanya: İsrail'in (Gazze'ye) kapsamlı yardım sağlama yükümlülüğü devam ediyor

Almanya: İsrail'in (Gazze'ye) kapsamlı yardım sağlama yükümlülüğü devam ediyor

İtalya, 9 Ağustos'ta Gazze'ye havadan yardım ulaştırmaya başlayacağını duyurdu

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 135 artarak 60 bin 467'ye çıktı

ABD'li Kongre üyesi Khanna'dan "Filistin'i tanıma zamanı geldi" mesajı

ABD'li Kongre üyesi Khanna'dan "Filistin'i tanıma zamanı geldi" mesajı
BAE ve Ürdün, bazı Avrupa ülkelerinin desteğiyle kıtlıkla boğuşan Gazze'ye havadan yardım malzemesi indirdi

BAE ve Ürdün, bazı Avrupa ülkelerinin desteğiyle kıtlıkla boğuşan Gazze'ye havadan yardım malzemesi indirdi
Trump, Witkoff'un Gazze ziyaretinin "kıtlık ve gıda temini" konusuna odaklandığını söyledi

Trump, Witkoff'un Gazze ziyaretinin "kıtlık ve gıda temini" konusuna odaklandığını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet