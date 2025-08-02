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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas, işgal devam ettiği sürece silahsızlanmalarının söz konusu olmadığını açıkladı

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri kapsamında silah bırakmayı kabul ettiklerine ilişkin iddialara cevap olarak İsrail işgali devam ettiği sürece silah sahibi olmalarının ulusal ve yasal bir hak olduğunu belirtti.

Faruk Hanedar  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Hamas, işgal devam ettiği sürece silahsızlanmalarının söz konusu olmadığını açıkladı

Kudüs

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "Hamas silah bırakmayı kabul etti." dediği yönündeki haberlere ilişkin Telegram hesabından bir açıklama yayımladı.

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Açıklamada, "işgal devam ettiği sürece direniş ve silahların ulusal ve yasal bir hak olduğunu" belirterek bunun uluslararası normlarla teyit edildiği kaydedildi.

Filistin halkının ulusal haklarını tam olarak kazanmadığı sürece silah bırakmalarının söz konusu olmayacağını vurgulayan Hamas, "Bunların (ulusal haklarımızın) başında da başkenti Kudüs olan tam egemenliğe sahip bağımsız Filistin devletinin kurulması geldiğini yeniden teyit ederiz." ifadesini kullandı.

Tel Aviv'de İsrailli esir yakınlarıyla bir araya gelen ve burada çelişkili ifadeler kullandığı aktarılan Witkoff'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşı sona erdirmeye kararlı olduğunu belirterek, "Hamas, silah bırakmayı kabul etti." dediği iddia edilmişti.

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