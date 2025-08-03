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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Şeridi'nde İsrail soykırımının sessiz tanığı: Şucaiyye Mahallesi

Gazze Şeridi'nde, Gazze kentinin doğusundaki en büyük ve en eski mahallelerden biri olan Şucaiyye, İsrail’in aylardır sürdürdüğü saldırılar sonucunda neredeyse tamamen yok oldu.

Mohamed Majed, Mehmet Nuri Uçar  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
Gazze Şeridi'nde İsrail soykırımının sessiz tanığı: Şucaiyye Mahallesi Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

Gazze

Yıkımın boyutu, mahalleyi adeta bir deprem bölgesine çevirmiş durumda. Şucaiyye Mahallesi, yüzbinlerce Filistinlinin evsiz kaldığı, kıtlığın bölgeyi kasıp kavurduğu yıkımların sembollerinden biri haline geldi.

Bir zamanlar hayatın sokaklarında aktığı tarihi mahallede artık sessizlik hakim. Eski duvarlar, kalabalık pazarların ve çocuk seslerinin yerini toprağa gömülmüş enkazlara bırakmış. Mahalledeki sokaklar ve evler, İsrail’in hava saldırıları sonucu tanınmaz hale geldi.

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İsrail ordusu mahalleden kısmen geri çekilmiş olsa da, bölgeye insansız hava araçlarıyla saldırılarını sürdürüyor. Mahalleye dönen bazı aileler, yıkılmış evlerini görmek ve geride ne kaldığını öğrenmek için geldiklerinde büyük bir şok yaşıyor.

Evler eğilmiş beton yığınlarına ve yıkılmış sütunlara dönüşmüş durumda.

Gazze Şeridi'nde çok sayıda ev ve yapı, İsrail askerleri tarafından kasıtlı olarak patlayıcılarla hava uçuruluyor ya da ateşe veriliyor.

"Artık ev diye bir şey kalmadı"

Gazze’de yaşayan gazeteci Faiz Kureyka, evine dönmeye çalıştığını ancak mahalleye ulaştığında karşılaştığı yıkım karşısında konuşamadığını belirtti.

Kureyka, Facebook hesabından , "Evimden geriye hiçbir şey kalmamış, tüm evler yıkılmış. Üstelik mahalleye vardığımızda insansız hava araçları tarafından hedef alındık, geri dönmek zorunda kaldık." paylaşımında bulundu.

Bir diğer gazeteci Muhammed Abid ise "İsrail ordusu mahalleden çekilmiş gibi görünse de yıkım çok büyük. İnsanlar eşyalarını almak için dönüyor ama geriye sadece birkaç kırık tahta parçası kalmış. Mahalle tamamen enkaz yığınına dönmüş durumda" ifadelerine yer verdi.

Şucaiyye Mahallesi’nde okullar, sağlık merkezleri, ibadethaneler, su istasyonları ve bölgenin ekonomik can damarlarından biri olan sanayi bölgesi dahil olmak üzere neredeyse hiçbir yapı sağlam kalmadı. Mahallenin sembolü olan Şucaiyye Pazarı bile yalnızca bir hatıra artık.

Yaklaşık 110 bin kişinin yaşadığı mahalle, Gazze’nin en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri. 14 bin dönümlük alana yayılan mahalle, Türkmen, Doğu Türkmen, Cedide ve Doğu Cedide şeklinde dört alt bölgeye ayrılıyor.

Salahaddin Yolu başta olmak üzere, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan birçok hayati cadde bu mahalleden geçiyor.

İsrail’in Gazze’de başlattığı kara saldırısı sırasında mahalle sık sık çatışmalara sahne oldu. Filistinli direniş grupları, mahalleyi savunmak için yoğun direniş gösterdi ve İsrail ordusuna kayıplar verdirdi.

İsrail ordusu, 98. Tugay’ı Gazze’nin kuzeyinden çektiğini ve "başka görevler" için hazırlık yaptığını açıklamıştı. Bu çekilme, bazı İsrail kaynaklarınca kara saldırılarının sonuna işaret eden bir adım olarak yorumlandı.

İnsani kriz derinleşiyor

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırıları sonucunda Gazze’deki yıkım ve can kaybı her geçen gün artıyor. İsrail’in yoğun bombardımanı, ablukayı daha da sertleştirerek sivillerin gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara erişimini neredeyse imkansız hale getirdi.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk kurumlarının uyarılarına rağmen İsrail'in durmayan saldırıları nedeniyle Gazze’de çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 60 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti, 148 bin 722 kişi de yaralandı.

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