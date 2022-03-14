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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kiev'de top mermisinin 9 katlı apartmana isabet etmesi sonucu 2 sivil öldü

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus birlikleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda top mermisinin başkent Kiev'deki 9 katlı apartmana isabet ettiğini ve 2 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Meiramgul Kussainova   | 14.03.2022
Kiev'de top mermisinin 9 katlı apartmana isabet etmesi sonucu 2 sivil öldü

Kiev

Acil Durumlar Servisinin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 05.09'da Rusların düzenlediği saldırıda, top mermisi başkent Kiev'in Obolonskiy semtinde yer alan apartmana isabet etti.

Saldırı sonucu 9 katlı apartmanda yangın çıktı.

Kurtarma ekipleri apartmandaki 63 kişiyi tahliye ederken, 2 kişinin cesedine ulaştı.

Rus birlikleri, aynı zamanda Kiev'deki Antonov fabrikasına da saldırı düzenledi.

Öte yandan Sumi eyaletine bağlı Ahtirka kentinin de gece yoğun hava saldırısı altında kaldığı bildirildi.

Ahtirka Valisi Pavel Kuzmenko, Facebook hesabından paylaştığı görüntüde, "Gece müstakil evlerin bulunduğu bölge havadan bombalandı. Şu an en az 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Arkamda hala evler yanıyor." ifadesini kullandı.

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