Kazvin eyaletinin tarihi pazarındaki halıcılar eski günlerini arıyor
İran'ın Kazvin eyaletindeki tarihi Ali Pazarı'nda halıcılar, döviz kurundaki dalgalanmalar ve alım gücünün düşmesiyle oluşan durgunluktan şikayetçi.
Tahran
Tarihi pazarda yıllardır iş yapan halıcılar, piyasanın eski canlılığını kaybettiğini, bireysel müşterinin artık gelmediğini, tüccarın bile nadiren halı almaya geldiğini söyledi.
İran'ın hemen her bölgesinden getirilen değişik özellikteki el dokuması halıların Kazvin'den ülkenin diğer pazarlarına gönderildiğini aktaran esnaf yeterince satış yapamadığından artık halı da alamıyor.
Halı pazarının en eskilerinden, yaklaşık 45 yıldır halı tüccarlığı yapan Mensur Fellah, AA muhabirine yaptığı açıklamada halı pazarında dalgalanmaların her zaman olabildiğini ancak bu defaki durgunluğun uzun ve maliyetli olduğunu kaydetti.
Fellah, "Dövizdeki dalgalanma gibi pazarda da dalgalanma oluyor. Bazen iyi bazen kötü bazen ise aylarca iş olmuyor. Şu an alışveriş durumu hiç iyi değil." diye konuştu.
Önceden birçok kişinin gelip halı satın aldığını belirten Fellah, şimdilerde kimsenin halı almadığını, halı ihracatının durumunun ise iyi olmadığını söyledi.
Fellah, eskiden Tahran’dan büyük tüccarın gelip halı aldığını ifade ederek, "Şimdi bütün halı tüccarı inşaata yöneldi, ev yapıp satıyor. Artık halı almaya gelmiyorlar. Halı almaya gelenler de küçük esnaftan oluşuyor. Pazar çok değişti." açıklamasında bulundu.
Tahran'dan eski bir müşterisinin bu hafta halı almaya geldiğini söyleyen Fellah, "15-16 yıl önce geldiğinde epey halı alırdı, bugün sadece 4-5 parça değersiz halı alabildi. Fiyatlar pahalı, paramızın değeri de düştü, halı almak artık her kesin işi değil." dedi.
Fellah, pazarda satışa sundukları Meşhed, Erdekan (Yezd), Kaşan, Zencan, Türkmen, Tebriz halılarını çoğunlukla Tahran, Kerec ve Hemedan’dan gelen tüccarın satın aldığını sözlerine ekledi.
Halı pazarında baba mesleğini devam ettiren Hamid Humafer ise 40 yıldır bu pazarda iş yaptığını söyledi.
Humafer eskiden tarihi ve yeni halı ihracatı yaptığını ifade ederek, "Sonra ülkeye uygulanan yaptırımlardan dolayı sorunlar çıkmaya başlayınca burada yeni dokuma halılar satmaya başladık. Burada halka satış yapıyoruz." diye konuştu.
İran'da dokunan her türlü halıyı bulundurduklarını aktaran Humafer, "Genelde insanlar evleri için halı alıyor. Kazvinlilerin haricinde bazen turistler de eski halıları görünce alıyor." açıklamasında bulundu.
Humafer, İran parasının değerinin düşmesinden dolayı halı fiyatının yükseldiğini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Halıların fiyatları değişkenlik gösteriyor. Mesela Heriz nakışlı olan 6 metrekarelik Tebriz halısının çifti 130-140 milyon tümen (yaklaşık 73 bin-79 bin TL) civarındadır. Salari ve Hatibi nakışlı 6 metrekarelik halıların çifti ise 500 milyon tümene (yaklaşık 280 bin TL) kadar çıkabiliyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.