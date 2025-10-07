Dolar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Kapanış Töreni”nde konuşuyor
logo
Dünya

İran'da son 6 ayda en yaşlısı 119 yaşında, 80 yaş üstü 738 erkek evlendi

İran'da son 6 ayda 80 yaş üstü 738 erkeğin evlendiği, bunların en yaşlısının 119 yaşında olduğu belirtildi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
İran'da son 6 ayda en yaşlısı 119 yaşında, 80 yaş üstü 738 erkek evlendi

İstanbul

İran devlet televizyonuna göre, İran Tapu ve Nüfus Kayıt Kurumu Sözcüsü Azam Kavidil konuya ilişkin bilgi verdi.

Kavidil, son 6 ayda 80 yaş üstü 738 erkeğin evlendiğini, bunların en yaşlısının 119 yaşında olduğunu söyledi.

Aynı dönemde 80 yaş üstü 17 kadının evlendiğini aktaran İranlı yetkili, bu kadınların en yaşlısının ise 93 yaşında olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
