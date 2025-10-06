Dolar
41.69
Euro
48.83
Altın
3,957.23
ETH/USDT
4,683.40
BTC/USDT
125,272.00
BIST 100
10,734.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran ülkenin güneyinde 10 trilyon fitküp gaz rezervi keşfettiğini duyurdu

İran ülkenin güneyinde 10 trilyon fitküp (283 milyar metreküp) doğal gaz rezervi keşfettiğini açıkladı.

Ahmet Dursun  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
İran ülkenin güneyinde 10 trilyon fitküp gaz rezervi keşfettiğini duyurdu

Tahran

İran devlet televizyonuna göre, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, Fars eyaletinin güneyindeki Pazen Gaz Sahası'nda büyük bir gaz rezervi keşfedildiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rezervin ülkenin güneyinde petrol ve gaz keşifleri için yapılan çalışmalar sonucu tespit edildiğini aktaran Paknejad, "Fars Eyaleti'nin güneyindeki Pazen sahasından başlayarak Buşehr'in kuzeyine doğru uzanan alanda yapılan keşif çalışmaları, bu önemli keşfe yol açtı." dedi.

Paknejad, "Bu sahada 10 trilyon fitküp (283 milyar 168 milyon metreküp) gaz var ve yüzde 70'lik bir geri kazanım oranını hesaba katarsak en az 7 trilyon metreküpe ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, yeni rezervlerin ilerleyen yıllarda İran'ın enerji krizinin çözülmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) 2021 raporuna göre Rusya, 47 trilyon metreküple dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahipken İran 34 trilyon metreküple ikinci ülke konumunda.

Dünyadaki kanıtlanmış gaz rezervlerinin yüzde 17'sini elinde bulunduran İran, büyük gaz sahalarını geliştirecek yatırımlara ihtiyaç duyuyor ancak ABD'nin tek taraflı yaptırımları Batılı şirketlerin bu ülkeyle herhangi bir ticari anlaşma yapmasının önüne geçiyor.

ABD'nin 2018'de İran'ın petrol endüstrisi ve ihracatına yeniden yaptırımlar uygulamasının ardından Fransız enerji şirketi Total İran'dan çekilmişti.

Diğer yandan dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran'da, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle enerji kesintilerine gidilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Galata Kulesi'nde artırılmış gerçeklik ile mapping gösterisi yapıldı
Türkiye'de yarın tüm okullarda "Filistin farkındalık etkinlikleri" düzenlenecek
Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile Azerbaycan'da görüştü
İzmir'de Buca Belediyesi memurları 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

İran ülkenin güneyinde 10 trilyon fitküp gaz rezervi keşfettiğini duyurdu

İran ülkenin güneyinde 10 trilyon fitküp gaz rezervi keşfettiğini duyurdu

İran'ın İsfahan kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem

İran ile Rusya arasında uzun vadeli kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşma yürürlüğe girdi

Gazze’ye destek için Kudüs'e yürüyüş başlatan İranlı aktivist Kocaeli'ye ulaştı

Gazze’ye destek için Kudüs'e yürüyüş başlatan İranlı aktivist Kocaeli'ye ulaştı
Tebrizli ünlü Türk Şair Şehriyar’ın müzeye dönüştürülen evi, kültür mirasını yaşatıyor

Tebrizli ünlü Türk Şair Şehriyar’ın müzeye dönüştürülen evi, kültür mirasını yaşatıyor
BM yaptırımlarının yeniden devreye girmesiyle İran’da ekonomik kaygılar derinleşiyor

BM yaptırımlarının yeniden devreye girmesiyle İran’da ekonomik kaygılar derinleşiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet