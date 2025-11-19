Dolar
42.35
Euro
49.11
Altın
4,114.80
ETH/USDT
3,082.00
BTC/USDT
91,483.00
BIST 100
10,882.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran: Eşit statü ve karşılıklı saygı şartıyla ABD ile müzakerelere hazırız

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı ve ülke lideri Ali Hamaney'in başdanışmanı Kemal Harrazi, "eşit statü ve karşılıklı saygı" şartıyla Tahran'ın ABD ile müzakerelere başlayabileceğini söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
İran: Eşit statü ve karşılıklı saygı şartıyla ABD ile müzakerelere hazırız

İstanbul

ABD merkezli CNN'e konuşan Harrazi, İran-ABD ilişkilerine yönelik soruları yanıtladı.

Harrazi, "Karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde, konu ve müzakere süreci önceden belirlenmiş olursa, biz buna (ABD ile müzakerelere) hazırız." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlk adımı Washington yönetiminin atması gerektiğini dile getiren Harrazi, "Bizim ileri sürdüğümüz şartlar çerçevesinde bizimle etkileşime girmeye hazır olduklarını göstermeliler." diye konuştu.

İran'ın nükleer faaliyetlerinin süreceğini belirten Harrazi, "Uranyum zenginleştirmeye devam etmeliyiz. Çünkü nükleer santrallerimiz ve tıbbi faaliyetlerimiz için yakıta ihtiyacımız var. Zenginleştirmeyi durduramayız. Ancak seviyesi müzakere edilebilir." açıklamasında bulundu.

Ülkesinin balistik füze programından vazgeçmeyeceğini ve bu alanda çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Harrazi, "Kendimizi savunmalıyız. Üretebildiğimiz her türlü savunma silahını geliştirmeyi sürdüreceğiz. ABD ve diğer ülkelerle sadece nükleer konuyu müzakere ederiz. Füze programı dahil diğer konuları müzakere etmeyiz." dedi.

Bir soru üzerine Harrazi, İsrail ve ABD'nin saldırılarında hedef alınan Natanz ve Fordo nükleer tesislerinde henüz incelemelerin başlamadığını belirterek, ülke lideri Hamaney'in kitle imha silahı üretilmesini yasaklayan fetvasının değişmesinin ise mümkün olmadığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'nda bir kişinin kahveden zehirlenmesine ilişkin şüpheliler yanlışlıkla deterjan kullandıklarını söyledi
İstanbul Havalimanı "ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi" sertifikasını aldı
FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 27 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
İstanbul'da 13 yılda 924 bin 943 bağımsız bölüm dönüştürüldü
Van'da otoparkta çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Benzer haberler

İran: Eşit statü ve karşılıklı saygı şartıyla ABD ile müzakerelere hazırız

İran: Eşit statü ve karşılıklı saygı şartıyla ABD ile müzakerelere hazırız

Oxford Union, İsrail'i "İran'dan daha büyük bölgesel tehdit" ilan eden önergeyi kabul etti

Rapor: İran'ın füze programı, bölgesel dengeleri etkileyen, nitelik odaklı caydırıcılık kapasitesine dönüştü

İran’da yağışların durmasıyla barajlar boşalırken Tahran dahil 20 eyalet ciddi su kriziyle karşı karşıya

İran’da yağışların durmasıyla barajlar boşalırken Tahran dahil 20 eyalet ciddi su kriziyle karşı karşıya
Irak’ta seçimleri istikrar kazandı, İran ise kaybetmedi

Irak’ta seçimleri istikrar kazandı, İran ise kaybetmedi
Milletvekili Bayram'ın hayatını anlatan "Buğday Tanesi" filmi Tahran'da gösterildi

Milletvekili Bayram'ın hayatını anlatan "Buğday Tanesi" filmi Tahran'da gösterildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet