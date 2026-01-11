İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde ölenlerin sayısı 538'e yükseldi
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e çıktığını belirtirken, İranlı yetkililerden rakamlara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
Ankara
HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı.
- İran Cumhurbaşkanı: Protestocuların sesini duyuyor, sorunlarını çözmek için tüm çabamızı gösteriyoruz
Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.
Öte yandan İranlı yetkililerden ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmazken, Associated Press (AP) de can kaybına ilişkin rakamları bağımsız olarak teyit edemediğini bildirdi.
HRANA, en son ölü sayısının 116'ya çıktığını duyurmuştu.
İran'daki gösteriler
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.