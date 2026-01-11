Dolar
Dünya

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde ölenlerin sayısı 538'e yükseldi

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e çıktığını belirtirken, İranlı yetkililerden rakamlara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Dilara Karataş  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde ölenlerin sayısı 538'e yükseldi

Ankara

HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı.

Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan İranlı yetkililerden ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmazken, Associated Press (AP) de can kaybına ilişkin rakamları bağımsız olarak teyit edemediğini bildirdi.

HRANA, en son ölü sayısının 116'ya çıktığını duyurmuştu.

⁠İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

