Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,125.00
BTC/USDT
91,120.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’da kar yağışı etkili oluyor. Oran’dan yayındayız.
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı: Protestocuların sesini duyuyor, sorunlarını çözmek için tüm çabamızı gösteriyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, göstericilerin itirazlarını görmezden gelmediklerini, sorunları çözmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
İran Cumhurbaşkanı: Protestocuların sesini duyuyor, sorunlarını çözmek için tüm çabamızı gösteriyoruz

İstanbul

İran devlet televizyonuna konuşan Pezeşkiyan, ülkedeki gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülke düşmanlarının huzursuzluğu tırmandırmaya çalıştıklarını savunan Pezeşkiyan, "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu. Kargaşa çıkaranlar ve isyan edenler, protesto eden halk değildir. Biz protestocuların sesini duyuyoruz ve onların sorunlarını çözmek için tüm çabamızı ortaya koyuyoruz." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Pezeşkiyan, "ABD ve İsrail, 'Kargaşa çıkarın, öldürün ardınızdan biz geliyoruz' diye tembihliyor. Bunlar da (göstericiler) yapıyor. Ailelerden rica ediyorum, çocuklarını bozgunculuk yapanlardan uzaklaştırsınlar." ifadelerini kullandı.

Ekonomiyi iyileştirmek için bazı yapısal adımlar attıklarını ve bunların yakın gelecekte meyvesini vereceğini dile getiren İran Cumhurbaşkanı, "Bizim görevimiz halkın sorunlarını çözmek ve endişelerini gidermektir. Aynı zamanda kargaşa çıkaranların ülkeyi altüst etmesine izin vermemektir." diye konuştu.

Öte yandan Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde hayatını kaybeden emniyet görevlisi sayısının 111'e ulaştığını duyurdu.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylarda protestocular arasındaki gruplar tarafından çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarının kundaklandığı ve tahrip edildiği açıklanmıştı.

Tahran yönetimi internet erişimini engellerken, ülke içinde ve Avrupa’daki bazı İran Büyükelçilikleri önünde rejim karşıtı gösteriler devam ediyor.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te motoru alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın için uçuş azaltma kararı
Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Beylikdüzü'nde sağanak nedeniyle 5 katlı binanın giriş katındaki 2 daireyi su bastı
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 7 ilde daha kura çekilişi yapılacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı: Protestocuların sesini duyuyor, sorunlarını çözmek için tüm çabamızı gösteriyoruz

İran Cumhurbaşkanı: Protestocuların sesini duyuyor, sorunlarını çözmek için tüm çabamızı gösteriyoruz

Papa'dan İran ve Suriye için diyalog, Ukrayna için barış çabalarının artırılması çağrısı

İran: ABD saldırırsa, hem İsrail hem de ABD üsleri meşru hedefimiz olacaktır

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi
Trump, Venezuela ve İran'daki gelişmelerle ilgili yorum paylaştı

Trump, Venezuela ve İran'daki gelişmelerle ilgili yorum paylaştı
İran ordusundan gösterilere ilişkin “ulusal çıkarları koruyacağız” mesajı

İran ordusundan gösterilere ilişkin “ulusal çıkarları koruyacağız” mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet